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自動翻書機神祕運作！《返校》團隊聯手藝術家打造　駁二探討詭譎2020

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▲▼駁二「寄生：X檔案」探討詭譎2020年。（圖／高雄市政府文化局）

▲藝術家王連晟以「自動翻書機」創造制式的閱讀空間，人們無法決定閱讀內容，也就無法決定思考的方向。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

2020年發生多起重大事件，新冠肺炎肆虐全球、香港國安法的頒布施行、全球經濟重挫美股熔斷、邊界衝突等危機四伏等，駁二藝術特區當代館特別策劃展覽「寄生：X檔案」，邀請電影《返校》製作團隊、漫畫家氫酸鉀、藝術家王連晟、莊志維和黃贊倫等聯手打造，從各面向探討「詭譎的2020」，即日起至2021年3月14日於駁二大義區展出。

走進「寄生: X檔案」展場，彷彿走進科幻電影中的「生物製造所」，一座巨型生物培養艙浸泡著「機械混種巧絨」，四周陳列機械生物的玻璃標本罐。漫畫家氫酸鉀延續漫畫《姆帝國 MU Empire》創作脈絡，想像因過度開發而枯竭的架空世界，海洋的未來物種是由齒輪機械組成。存放在標本罐中的作品《寄生物圖鑑》，以X光片透視新物種的寄生關係，象徵當前社會中的依附關係。

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當走近作品《閱讀計畫》時，23台自動翻書機便開始自動翻頁，朗讀書本的內容，彷彿重返教育現場。藝術家王連晟以「自動翻書機」創造制式的閱讀空間，透過裝置的自動翻閱動作，意識到人們的視角「被控制」，無法決定閱讀內容，也就無法決定思考的方向。

在《閱讀計畫》的長廊深處，隱約可見一高大的剪影，微弱的燈光下散發著監控中的壓迫感，是電影《返校》中白色恐怖時代執法者的角色「鬼差」，身著軍服拖著腳銬，背後牆面標語警告著，「煽動思想，從嚴處置」，監視觀眾閱讀國家指定的教科書文章，不得觸碰禁書。

▲▼駁二「寄生：X檔案」探討詭譎2020年。（圖／高雄市政府文化局）

▲展覽打造出《返校》讀書會的廢墟教室，營造詭譎空間，讓民眾感受電影主角身陷惡夢的恐懼感受。（圖／高雄市政府文化局）

一旁《返校》讀書會的廢墟教室裡，課桌上放置著電影中沾有血漬課本和讀書會筆記，還有重現「白面教官」布袋戲偶以槍指著「大俠聖龍君」的「戲中戲」場景。空間散落著舊教室窗戶，玻璃上反射著男女主角不同時間點的記憶碎片，前後矛盾的對白，突顯身陷惡夢的兩人，因自身恐懼而選擇「遺忘」。《返校》電影團隊影一製作所和導演徐漢強透過電影主角失憶的情節，反映出現今人們避諱深談過去創傷的社會現象。

展場也出現了迷幻、不真實的「未來遺址」，由藝術家黃贊倫打造未來的信仰載體《神柱》，電線桿頂端猶如神廟的外型是由IC板等電腦組件組成，反映人類當代科技發展的欲望，將自身信仰「寄生」於看似永恆的科技。

▲▼駁二「寄生：X檔案」探討詭譎2020年。（圖／高雄市政府文化局）

▲藝術家黃贊倫的《神柱》，如神廟外型是由IC板等電腦組件組成，反映人類當代科技發展的欲望。（圖／高雄市政府文化局）

而藝術家莊志維作品《感染系列：共棲》，將人造燈管刺穿自然植物，呈現植物宿主受侵入的無力感，兩者共存表現微妙的平衡，猶如人類與疾病之間的關係。象徵你我不僅是受無形控制的「宿主」，同時也是依附於科技的「寄生物」。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，「寄生：X檔案」由駁二當代館策展，聯手電影《返校》製作團隊、漫畫家氫酸鉀、藝術家王連晟、莊志維和黃贊倫，以機械、錄像與光裝置打造戰慄科幻空間，呼應2020年全球面臨的重大議題。「寄生：X檔案」也是「雄海派-高雄港灣藝術行動」的主題展覽之一，以深海生物間的交互作用作為伏筆，預見當代社會寄生縮影。

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