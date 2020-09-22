擲筊問不到「等王爺吃飽再來」　藝術家駐村駁二走遍高雄王爺廟

▲藝術家魏澤以討海人重要的「王爺千歲」信仰為核心，走遍高雄王爺廟，以影像紀錄創作。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

「王爺千歲」顯靈庇護討海人事蹟不斷，也成為高雄港周邊人家如親友般的存在！高雄駁二「藝術家駐村計畫」受到疫情影響暫不開放國外藝術家進駐，不過今年以「海洋」為主題開放國內藝術家進駐創作，此次進駐的台灣藝術家魏澤，則以討海人重要的「王爺千歲」信仰為核心，走遍高雄王爺廟，除了影像創作，也揭開王爺信仰與沿海城鎮之間獨有的宗教系譜。

魏澤以駁二所在的鹽埕區為中心，開始往外踏查，最遠至紅毛港及蚵仔寮。她發現，每間廟與周圍鄰里都存在著不同的互動方式。有些王爺廟位在馬路邊不起眼的矮房裡，由周邊居民傾心奉祀，再小的王爺廟，信眾都能對主祀的王爺故事如數家珍。

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▲魏澤以駁二所在的鹽埕區為中心，走遍高雄王爺廟。（圖／高雄市政府文化局）

而穿梭在哈瑪星渡船頭的巷弄中，王爺廟就座落在住家之間的窄巷裡，當廟方聊起廟中王爺的淵源，就會憶起當年這一帶討海人的生活光景。魏澤認為，認識一間廟，就可以認識方圓百里內的歷史變遷與人物更迭，看見一個社區的遷移、興衰，也可梳理信仰與地方歷史，在歲月淬鍊下相互牽引的關係。

為了採集創作素材，魏澤親臨王爺廟的祭祀現場紀錄，在聽聞許多奇聞軼事後她發現，人們心中王爺的形象在時代變遷下不停轉變，從早期渡海移民時期因「敬畏」而虔誠敬拜，到現在王爺就如同「鄰居親友」般存在，當「擲筊」問不到答案的時候，還會自然的聯想，「現在是午餐時間，等王爺吃飽了再來問吧！」跳脫過去對信仰和祭祀儀式的崇敬心情，「王爺就活在人們心中，是生活中不可或缺的一帖安慰劑，也是一盞明燈」。

▲魏澤認為，認識一間廟，就可以認識方圓百里內的歷史變遷。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市文化局長王文翠表示，駁二藝術特區比鄰高雄港，位在充滿歷史紋理的鹽埕區，獨特的駐村地理位置與人文景觀為藝術家提供了豐沛的創作靈感與研究資源。而高雄港與工業、航海、漁業、進出口貿易等產業密不可分，從漁民到一般居民的生活，甚至宗教信仰，也都與海洋息息相關，大大小小的王爺廟遍及高雄各區，藝術家魏澤一一走訪，以攝影機記錄人們虔誠問事、王爺顯靈的畫面，從影像中重建討海人的生活光景。

同期駐村的魏澤及蔡坤霖，即將於9月26日至10月4日在駁二藝術特區大義C8-8倉庫辦理雙個展，魏澤以「百歲與千歲」為題，探問代表人類壽命極限的「百歲」、民間信仰中王爺的別稱「千歲」之間，若即若離、神祕難解的界線；蔡坤霖以高雄歷史地景進行田野踏查，將在「海味醃漬」展覽中帶領觀眾品嚐港口海風封存後，精釀的歷史風景。

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