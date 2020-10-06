2年撿台灣超過2400公斤垃圾！全台最大「移工攝影展」駁二登場

▲全台最大的移工攝影展「轉機：台灣」在高雄駁二登場。（圖／One-Forty提供）

記者林育綾／綜合報導

你對移工有刻板印象嗎？全台最大的移工攝影展「轉機：台灣」即日起至11/1在高雄駁二蓬萊B6倉庫登場，展覽特別設計遊戲互動、視覺和聽覺體驗，而每一位參加的觀眾都可拿到一張專屬機票，從東南亞啟程飛往台灣，彷彿走入移工的旅程和生活。展覽也記錄移工淨灘團體2年來舉辦超過80場淨山與淨灘活動，在台撿了超過2400公斤垃圾！

「轉機：台灣」展覽由非營利組織 One-Forty和台灣福興企業跨界合作，特別設計遊戲互動、視覺和聽覺體驗，讓觀眾真正走入移工生活。每一位參加的觀眾都可拿到一張專屬「機票」，這場機票將帶著觀眾搭上「從東南亞飛往台灣的班機」。

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團隊更設計情境體驗，每一位觀眾都能利用IG特效濾鏡，化身成準備前往異地工作的移工，在不同站點搭配遊戲互動。而透過VR虛擬實境，民眾可以用「360 度視角」感受移工家鄉，走進移工的住家，實際體驗移工生活。

▲透過VR虛擬實境，以360度視角呈現移工家鄉，甚至走進移工的家，實際體驗移工生活。（圖／One-Forty提供）

展覽中提及誕生於台灣工廠「印尼移工樂團」（UNI Band）的故事，該樂團成員都是工廠員工，利用下班時間練唱、打鼓，已在全台多地巡迴演出，更曾受邀到台北白晝之夜演出。此外，展覽也紀錄了移工淨灘團體 Universal Volunteer 的事跡，該團體幾乎每個月都會號召朋友淨山和淨灘，2年來在台舉辦超過80場的淨山與淨灘活動，共在台灣撿了超過2400公斤的垃圾。

一項問卷調查指出，在352位受訪者當中，約半數的人仍對移工持有刻板印象。One-Forty 與台灣福興邀請1000 位觀眾現場參與共創，將每一則針對移工的負面標籤，替換成來自台灣人同理與包容的留言。每撕下一則標籤，將能更清楚看見「移工之外」的多元面貌。

One-Forty 創辦人陳凱翔說，「移工不只是勞動力需求，他們是有感情的朋友、是為了家人出國打拼的父母或兒女，或是為了實現理想的年輕人。」透過這場展覽，團隊希望撕下「外勞」的標籤，呈現移工與台灣社會的連結，期許台灣成為移工朋友們的人生轉機。同時，透過善待與台灣人生活在同片土地上的移工，創造台灣與世界產生深刻連結的轉機。

高雄市政府文化局長王文翠表示，在高雄共有6萬名移工，無論是產業移工或是社福移工，都加入推動了這個城市運轉的行列。而移工所帶來的無論是產能、生活協助、文化交流，也漸漸融入成為這座城市的一部分。於是在「雄海派-高雄港灣藝術行動」中，「轉機：台灣」這個專為移工規劃的攝影展，成為傳述刻劃跨海來此地工作者的展覽，感謝One-Forty致力投入教育培力東南亞移工，以及本身也有許多移工的在地企業「台灣福興工業股份有限公司」的重視與支持，共同促成這個意義非凡的展覽。

過去30年來，無數移工在台灣付出青春，一待就是5到8年，如今將化成影像，在展覽中一一呈現。這趟「轉機」，將帶觀眾看見移工在這片土地的所思所想所感，前100名入場觀眾還能獲得驚喜神秘禮物。

2020「轉機：台灣」年度攝影展

日期：10/1 (四) - 11/1 (日)

時間：12:00-18:00 (週五六日與國定假日，延長至 20:00)

地點：高雄駁二蓬萊 B6 倉庫

費用：免費入場