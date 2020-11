捷克議長、歐洲664議員聯名發函譚德塞：讓台灣出席WHA

▲捷克參議院議長韋德齊。(資料照/記者林敬旻攝)

記者蘇晏男/台北報導

世界衛生大會(WHA)預定11月9日復會,由歐洲議會及英法德義等國國會友台議員組「福爾摩沙俱樂部」(Formosa Club)領銜匯集來自歐洲議會及歐洲25國共664位議員,於5日聯名致函世衛秘書長譚德塞,不僅指出不公平對待台灣,也呼籲其讓台灣以觀察員身分出席WHA。對此,外交部表示,誠摯感謝眾多念相近夥伴,以前所未有的力道展現對台灣的高度支持。

外交部指出,該聯名函盛讚台灣傑出的防疫成果,並指出將台灣排除在世界衛生組織(WHO)以外的不公平待遇,不僅有損台灣2300萬人的基本健康權,也對全球疾病防治網造成危險的缺口;同時籲請譚德塞(Tedros Ghebreyesus)落實自己提出的「若不能人人安全,就無人安全」(No one is safe until everyone is safe)目標,邀請台灣以觀察員身分出席11月世衛大會,並將台灣完全納入世衛會議、機制及活動,以符合各方利益。

外交部強調,全歐高達644位跨國、跨黨派的各國重量級議員,一致發聲支持台灣參與WHO,這就是國際社會廣大民意的具體展現,顯見國際社會普遍希望台灣能參與本月9日至11日的WHA。

外交部也指出,本次聯名函計有先前訪台的捷克參議長韋德齊(Miloš Vystrčil)偕參院副議長Jan Horník、Miluše Horská及眾院副議長Petr Fiala;歐洲議會副議長Nicola Beer、Heidi Hautal及Fabio Massimo Castaldo;法國國民議會副議長David Habib、英國上院副議長Lord Rogan等各國國會外委會主席、副主席等重量級議員參與連署。

另外,外交部補充,上述聯名函也是繼數日前波羅的海三國及「中歐四國集團」(Visegrad Group,V4)逾百位國會議員及政要聯名致函譚德塞後,歐洲國家新一波的堅定挺台作為。

