捷克議長、歐洲664議員聯名發函譚德塞：讓台灣出席WHA

▲捷克參議院議長韋德齊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生大會（WHA）預定11月9日復會，由歐洲議會及英法德義等國國會友台議員組「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）領銜匯集來自歐洲議會及歐洲25國共664位議員，於5日聯名致函世衛秘書長譚德塞，不僅指出不公平對待台灣，也呼籲其讓台灣以觀察員身分出席WHA。對此，外交部表示，誠摯感謝眾多念相近夥伴，以前所未有的力道展現對台灣的高度支持。

外交部指出，該聯名函盛讚台灣傑出的防疫成果，並指出將台灣排除在世界衛生組織（WHO）以外的不公平待遇，不僅有損台灣2300萬人的基本健康權，也對全球疾病防治網造成危險的缺口；同時籲請譚德塞（Tedros Ghebreyesus）落實自己提出的「若不能人人安全，就無人安全」（No one is safe until everyone is safe）目標，邀請台灣以觀察員身分出席11月世衛大會，並將台灣完全納入世衛會議、機制及活動，以符合各方利益。

▲世衛組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

外交部強調，全歐高達644位跨國、跨黨派的各國重量級議員，一致發聲支持台灣參與WHO，這就是國際社會廣大民意的具體展現，顯見國際社會普遍希望台灣能參與本月9日至11日的WHA。

外交部也指出，本次聯名函計有先前訪台的捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）偕參院副議長Jan Horník、Miluše Horská及眾院副議長Petr Fiala；歐洲議會副議長Nicola Beer、Heidi Hautal及Fabio Massimo Castaldo；法國國民議會副議長David Habib、英國上院副議長Lord Rogan等各國國會外委會主席、副主席等重量級議員參與連署。

另外，外交部補充，上述聯名函也是繼數日前波羅的海三國及「中歐四國集團」(Visegrad Group，V4)逾百位國會議員及政要聯名致函譚德塞後，歐洲國家新一波的堅定挺台作為。

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