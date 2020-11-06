　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捷克議長、歐洲664議員聯名發函譚德塞：讓台灣出席WHA

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲捷克參議院議長韋德齊。（資料照／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生大會（WHA）預定11月9日復會，由歐洲議會及英法德義等國國會友台議員組「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）領銜匯集來自歐洲議會及歐洲25國共664位議員，於5日聯名致函世衛秘書長譚德塞，不僅指出不公平對待台灣，也呼籲其讓台灣以觀察員身分出席WHA。對此，外交部表示，誠摯感謝眾多念相近夥伴，以前所未有的力道展現對台灣的高度支持。

外交部指出，該聯名函盛讚台灣傑出的防疫成果，並指出將台灣排除在世界衛生組織（WHO）以外的不公平待遇，不僅有損台灣2300萬人的基本健康權，也對全球疾病防治網造成危險的缺口；同時籲請譚德塞（Tedros Ghebreyesus）落實自己提出的「若不能人人安全，就無人安全」（No one is safe until everyone is safe）目標，邀請台灣以觀察員身分出席11月世衛大會，並將台灣完全納入世衛會議、機制及活動，以符合各方利益。

▲世衛組織秘書長譚德塞。（資料照／路透社）

▲世衛組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

外交部強調，全歐高達644位跨國、跨黨派的各國重量級議員，一致發聲支持台灣參與WHO，這就是國際社會廣大民意的具體展現，顯見國際社會普遍希望台灣能參與本月9日至11日的WHA。

外交部也指出，本次聯名函計有先前訪台的捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）偕參院副議長Jan Horník、Miluše Horská及眾院副議長Petr Fiala；歐洲議會副議長Nicola Beer、Heidi Hautal及Fabio Massimo Castaldo；法國國民議會副議長David Habib、英國上院副議長Lord Rogan等各國國會外委會主席、副主席等重量級議員參與連署。

另外，外交部補充，上述聯名函也是繼數日前波羅的海三國及「中歐四國集團」(Visegrad Group，V4)逾百位國會議員及政要聯名致函譚德塞後，歐洲國家新一波的堅定挺台作為。

其他人也看了這些...

外交部：持續關注美選　相信美國民主制度會讓計票順利完成
國發會看美選：美中貿易對抗　長期趨勢不會改變
2套版本因應美選　總統府斥「過度簡化」：維護台灣利益是唯一目標

更多熱門新聞...

用20年經驗籲台人別擔心　蕭美琴：民主黨也有很多支持台灣的友人
政府遭疑單押川普勝選　卓榮泰：國人肆意揣測「對台灣不好」
幕後／國民黨3版本推演台美關係新變局　最擔心政府過度押寶川普

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！高大成揭殘忍真相超毛
閃電暴風圈10點觸陸！地形影響「路徑恐更偏北」　4區陸警防豪
快訊／拜登喬治亞州得票率49.4％追平川普　剩1%未開若拿下
沒兩段式左轉遭酒駕大貨車撞上影片曝光！女騎士噴飛慘死
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捷克議長、歐洲664議員聯名發函譚德塞：讓台灣出席WHA

頻被抓包大型會議未開　蘇貞昌：拆開變成專案會議

談對美工作撇押寶說　蘇貞昌：蔡總統把節奏掌握的非常好

國民黨7度杯葛施政報告　蘇貞昌上不了台再批：領高薪不工作

馮世寬遭立委怒砸咖啡　蘇貞昌：行政團隊可以忍耐但不受侮辱

自稱比金城武帥、怒嗆媒體他Ｘ的　100分馮世寬「大鵬語錄」精選

國民黨7度杯葛蘇貞昌報告　轟行政院「只顧網軍不顧民意」

遭砸咖啡秒脫西裝「幹架」　馮世寬：部隊受辱一定反擊

「民進黨比美國人焦慮」　蔡正元：還是會繼續花大錢買武器

快訊／3架次共機進入我西南空域　 空軍廣播驅離

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

愛琴海強震！4歲女童困91小時 她勇敢「沒哭」小手緊握消防員

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

捷克議長、歐洲664議員聯名發函譚德塞：讓台灣出席WHA

頻被抓包大型會議未開　蘇貞昌：拆開變成專案會議

談對美工作撇押寶說　蘇貞昌：蔡總統把節奏掌握的非常好

國民黨7度杯葛施政報告　蘇貞昌上不了台再批：領高薪不工作

馮世寬遭立委怒砸咖啡　蘇貞昌：行政團隊可以忍耐但不受侮辱

自稱比金城武帥、怒嗆媒體他Ｘ的　100分馮世寬「大鵬語錄」精選

國民黨7度杯葛蘇貞昌報告　轟行政院「只顧網軍不顧民意」

遭砸咖啡秒脫西裝「幹架」　馮世寬：部隊受辱一定反擊

「民進黨比美國人焦慮」　蔡正元：還是會繼續花大錢買武器

快訊／3架次共機進入我西南空域　 空軍廣播驅離

好市多賣「北海道四葉牛奶」...網洗版嗨爆　在台日人：更愛台灣的

OK便利店「買11杯送11杯」　雙11雲端同步買5送5加贈1111點

家樂福「3元爆汁湯包」一吃上癮　他讚皮薄餡多：打趴實體店家！

金宣虎IG粉絲「60萬→123萬」！　羞曝理想型…韓網暴動：就是我

雲端最前線／雙11購物節來了 分期付款消費眉角多多！

8kg胖貓凌晨呆坐廚房！「無聲抗議」緊盯碗　媽頭疼：7年來都這樣

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

當自己家？妹子「夾髮捲趴趴走」上班也要戴　網戰翻：醜又沒禮貌

輕颱閃電10點觸陸！國內線取消22架次　離島停駛航線一次看

排便、減肥超級救星！「香菇vs竹筍」膳食纖維PK...答案出乎意料

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

若台灣成第51州　黃創夏曝美大選戰況

馮世寬脫西裝要「幹架」！　網友被圈粉：帥啊大鵬

鬼滅新角色！洪秀柱維基被惡搞加入鬼殺隊　

「民進黨比美國人焦慮」蔡正元回應

馮世寬遭鄭天財潑咖啡　立院爆發激烈衝突

安插遠房親戚當機要　柯：打雜的

2024誰將問鼎總統？　陳水扁點名「這4人」預測兩對戰組合

幕後／蔡英文、蕭美琴與美國兩黨互動曝光

遭川粉出征！宅神嗆「覺青」…曝台最悲下場

洪孟楷問「剃毛秀有問過羊的意願」？　網友嗆爆

台灣瘋美選！前外交官：全世界沒一個國家這麼支持川普

自稱比金城武帥、怒嗆媒體他Ｘ的　100分馮世寬「大鵬語錄」精選

獨／行政院能源辦公室「名單沒更新」

快訊／3架次共機進入我西南空域　 空軍廣播驅離

更多熱門

相關新聞

疫後旅遊超前部署　台灣與帛琉等7國簽訂觀光旅遊合作計畫

疫後旅遊超前部署　台灣與帛琉等7國簽訂觀光旅遊合作計畫

今年受到新冠肺炎疫情影響，導致全球觀光旅遊業皆受到重創，我國外交部與外貿協會今（5）日舉辦「加勒比海及太平洋地區旅遊暨農產品推廣會」，希望可藉此提升國人對加勒比海及太平洋地區的認識，旅遊業者更可疫情期間，提前部署應對轉變策略，把握解封後的商機。

美大選膠著　外交部：相信美國民主制度

美大選膠著　外交部：相信美國民主制度

大陸外交部回應「川普或再勝選」

大陸外交部回應「川普或再勝選」

美批准售MQ-9B無人機　外交部：感謝履行對台安全承諾

美批准售MQ-9B無人機　外交部：感謝履行對台安全承諾

台灣外交突破！非洲29國成立「福爾摩沙俱樂部」

台灣外交突破！非洲29國成立「福爾摩沙俱樂部」

關鍵字：

外交部WHO譚德塞世界衛生大會福爾摩沙俱樂部

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

蛇蠍女殺男友遭槍決　火化一半卻復活

即／3家美國媒體「中斷」川普演說

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

閃電「陸警增台南」　北拐彎午間觸陸

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

日領3000找嘸做工的人！　老鐵工嘆：做工不帥、連兒子都不接班

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面