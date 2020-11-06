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雙11超狂回饋！中華電信Hami Point「狂歡購物祭」　指定網站最高回饋28%、累積1,000點加倍送

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▲▼ 中華電信Hami狂歡購物祭

▲一年一度的雙11購物祭又來了，準備好跟著Hami Point買越多賺越多！（圖／翻攝自活動頁面）

消費中心／綜合報導

一年一度的雙11購物祭又來啦！不管線上、線下商家都準備好滿滿大折扣，就是要讓所有消費者荷包瘦一大圈，帶著滿意商品回家。隨著行動支付、線上購物越來越夯，中華電信在今年擴大經營獲得消費者喜愛的Hami購物賺點服務，現況已有超過100家線上購物可賺Hami Point回饋，此次雙11自然也不能錯過，祭出《狂歡購物祭　狠賺Hami Point 不眨眼》活動，只要到指定平台購物最高享有28%點數回饋，買越多就能狠狠賺飽Hami Point，再利用回饋點數替荷包省下一大筆，當個最聰明的消費者。

►►狠狠賺Hami Point！狂歡購物祭   狠賺Hami Point 不眨眼活動點此

▲▼ 中華電信Hami狂歡購物祭

（＊部分加碼點數採分批回饋，詳見各合作品牌介紹頁）

《狂歡購物祭　狠賺Hami Point 不眨眼》活動從即日起至17日結束，期間「購物全時段加碼」與松果購物、Yahoo！購物中心、樂天市場、神腦生活等合作，只要從Hami Point官網活動頁面或App使用指定連結前往購物，就能享有最高5%點數回饋，在合作網站雙11破盤價之外還有Hami Point點數可以拿，讓你「買越多點數賺越多」。

除了全時段加碼網站外，從2日開始每4天就會推出「主打加碼」合作，像是首波東森購物60點回饋、快車肉乾8%回饋，每一個時段都有知名品牌提供破盤點數回饋，包括博客來、家樂福線上購物、生活市集、OB嚴選、Nike、愛上新鮮...等，從電商平台、食品、服飾應有盡有。台灣平價飾品龍頭VACANZA ACCESSORY更限時加碼回饋28%！聰明的你一定要密切鎖定活動網頁，就能在第一時間把全部好康牢牢把握住。

▲▼ 中華電信Hami狂歡購物祭

此外，中華電信更祭出「購物滿點　點數加倍」活動，只要在活動期間購物累積到指定點數，就能再獲得額外點數，從累積100點送30點到最高累積1,000點就再送你1,000點，等於免費賺到1,000元，狂送點數毫不手軟。

至於換來的Hami Point點數可以做什麼呢？Hami Point 1點等於1元，中華電信用戶可以直接使用Hami Point折抵行動、HiNet光世代及MOD帳單，利用回饋點數省下每個月都必須支出的電話費；也能到中華電信實體或網路門市折抵買手機、家電的消費；喜歡血拼的朋友也可以到Hami生活小鋪(https://hamipoint.cht.com.tw/store) 兌換便利商店、百貨購物金、家樂福抵用券，或到Hami市集(https://www.hamimall.com.tw/) 以Hami Point折抵消費，生活必備衛生紙、廚房紙巾、口罩、家電、SWITCH主機應有盡有，還有破盤限量的全新福利品，通通最低0元宅配到家！Hami Point 1點折1元且折抵無上限，不僅免出門就能備齊生活日用品，還能省下很多錢，就等你帶著Hami Point來挖寶，當個聰明的消費者。

▼Hami生活小舖上有四大超商、百貨、家樂福、餐飲等優惠票券，可用Hami Point兌換！（圖／翻攝自Hami生活小舖）

▲▼ 中華電信

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中華電信Hami Point狂歡購物節Hami購物賺點

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