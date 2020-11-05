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中華電信HiNet光世代榮獲家用寬頻調查8項第一！高速穩定飆網、守護上網安全成致勝關鍵

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▲▼ 中華電信光世代 。（圖／123RF）

▲受到疫情影響，在家上班的工作型態成為趨勢，網路使用量也因此大增。（圖／123RF）

2020年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，日常生活習慣有了巨大改變，以往進公司上班模式變成在家工作（WORK FROM HOME），視訊會議、遠端教學也隨之興起。這樣的改變造成上網需求量大增，以往只需要使用手機網路或是少少上傳／下載量的消費者也開始重視網路流量、安全性等。針對此現象，市場研究公司《創市際》就發起調查，了解在疫情影響下消費者對於家用寬頻網路的使用行為與時間有何改變

網路行為大調查！中華電信HiNet光世代受80%客戶高度支持

在創市際1,068份回收問券調查顯示，在家使用寬頻網路最常從事「線上觀賞影片」（82%）、「瀏覽網路社群」（72%）、「使用即時通訊軟體(含視訊通話)」(69%）及「網路購物」（68%）四大項。不管在平日、假日平均使用時間都增加2小時以上，而使用時間又以「遠距辦公」、「線上觀賞影片」最長；而對於寬頻滿意度普遍為75%，其中「中華電信HiNet」客戶則高於平均，達80%的滿意度。

此外，再進一步調查未來一年是否改變寬頻網路品牌的使用，從18%「計畫更換業者」用戶中，有高達33%想要轉換成「中華電信HiNet」，由此可見中華電信網路口碑及品質是消費者普遍信賴且願意支持的品牌。

中華電信HiNet 光世代8項第一！　網路需求遽增　中華電信提供各項優惠方案

在這次調查中，中華電信拿下家用寬頻「8項第一」殊榮，從品牌認同度、品牌忠誠度、品牌指定度到網路服務滿意度中的檔案傳輸快（上傳）、網路穩定度、客戶服務、整體服務及加值服務，都深受消費者信任。對於現代人網路需求大增，只要稍微卡卡就會影響到工作或是心情，中華電信HiNet以「穩定、快速」為品牌優勢。不管是工作要大量下載／上傳文件、下班打開串流平台享受8K高畫質戲劇，又或是在打Game時都不會因為網路延遲而出現關鍵失誤等，消費者都能享受到高速飆網快感。此外，中華電信還提供各種寬頻選擇方案，消費者能依照自身需求選擇適合方案，替消費者做到最全面考量。

現代人必備「頻寬分流」、「上網守衛」，300M客戶免費享受，高速上網更安全、更穩定

除了「快速、穩定」網路外，在眾多寬頻品牌中，HiNet光世代以「頻寬分流」、「上網守衛」兩項服務成為亮點。以往只要全家人一起使用網路，就會讓網速下降，視訊會議也會因此出現電子音、顆粒感畫面，只要一卡心情也隨之煩躁。對此，中華電信HiNet頻寬分流可以針對多人共用網路、獨立連線寬頻需求的客戶，自行設定分流連線帳號，就能享受到穩定獨立上網體驗。

►►多人上網不會卡！頻寬分流服務介紹點此

此外，近年隨著網路支付盛行，資安問題成為許多人擔心的隱憂，深怕一不小心個資外流惹上不必要的麻煩，再加上網路需求量日與俱增，許多人都從原先的100M提高到300M以上速度，除了能更順暢的享受飆網快感外，HiNet光世代還提供非固定制300M以上客戶「上網守衛」服務。不需安裝、不影響上網速度，在申辦的期間內就可以免費開通，利用最新在地化情資，從雲端直接攔阻惡意連結、輕鬆隔離有駭網站，包含殭屍病毒、APT攻擊及釣魚網站等，提供用戶安全的上網環境。

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▲▼ 中華電信光世代 。（圖／123RF）

▲中華電信的頻寬分流、上網守衛讓網路服務有更安全的體驗。（圖／123RF）

親自體驗80%滿意度支持　不再被龜速網路所苦！

不管是單純看劇或是工作需求，現代人已經脫離不了「網路生活」，隨著今年5G時代來臨，各種娛樂或生活上的網路服務體驗越來越多。但除了在外行動使用5G，回到家後，家用網路還是有不可取代的穩定性，像是住家房間隔間較多、或是較為偏遠地區，行動網路受到干擾就會很麻煩，這時如果在家中有固網寬頻提供穩定網路，就不會出現網路忽快忽慢問題，搭配Wi-Fi打造無縫上網環境，回到家就能輕鬆享受智慧居家生活。

如果對於五花八門的服務不知如何下手，消費者可以先到中華電信網路門市參閱相關資訊，中華電信也有許多門市據點可以為消費者面對面直接解惑，只要自己親自體驗過，就能了解中華電信HiNet受到80%客戶滿意、信任的原因，一起加入HiNet光世代邁向智慧科技生活。

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