快訊／3架次共機進入我西南空域　 空軍廣播驅離

▲共軍11月5日下午派運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次進入我西南空域。（圖／國防部提供）
記者黃巈禾／台北報導
國防部5日晚間證實，共軍5日下午派運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次進入我西南空域，我空軍依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
▲運9通信對抗機11月5日進入我西南空域。（圖／國防部提供）
根據國防部近期公布共機擾台資料，從10月1日至11月5日，36天就足足累計42架次共機，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次；10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機。
▲運8遠干機11月5日進入我西南空域。（圖／國防部提供）
10月21日1架運8反潛機，10月25日1架運8反潛機，10月26日1架運8技術偵察機，1架運8反潛機；10月27日運8遠干機1架次；10月28日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次；10月29日運9通信對抗機1架次；10月30日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；10月31日運8反潛機1架次。
▲運8反潛機11月5日進入我西南空域。（圖／國防部提供）
此外，還有11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次，11月3日運8反潛機1架次，11月4日運9通信對抗機1架次，11月5日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次。