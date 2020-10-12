　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「TutorABC」告近200業者侵權商標　空中美語老闆批「訟棍」挨告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

「TutorABC」來台註冊商標後，對在商標中有「Tutor」字樣的近200家文教業者提告，獲一面倒勝訴；「空中美語」負責人胥宏達於2019年3月間，開記者會痛批中資公司「TutorABC」是「訟棍」，挨告妨害名譽，北院12日開庭，胥宏達否認犯罪，稱評論皆根據事實，本案將於11月6日宣判。

「TutorABC」律師表示，胥宏達在記者會上，批評公司是「訟棍」，又以「濫訴、恣意興訟、欺壓」等語攻擊，已損及「TutorABC」名譽，且「TutorABC」註冊商標後大力宣傳，提告商標容易混淆的其他業者，是正當行使權利。

▲▼空中美語老闆胥宏達 。（圖／記者羅志華攝）

▲空中美語老闆胥宏達表示，「Tutor」是家教的意思，「TutorABC」拿這告了近200家文教業者侵權，實在沒道理。（圖／記者羅志華攝）

胥宏達委任律師表示，胥宏達在2019年3月的記者會，以自身及同業挨告的經歷評論，沒有妨害名譽的犯意，且在「TutorABC」之前，就已有許多文教業者，使用「Tutor」字樣做商標，「Tutor」一字更是通用英文單字，根本不能限定個人或單一公司使用，不料智慧財產法院，竟一面倒判決其他業者侵權，胥宏達只是因應這個狀況批評。

胥宏達表示，現在「訟棍」的解釋，已轉變為「喜歡提告」的意涵，他指「TutorABC」是訟棍，只是客觀評論，至於提到「助紂為虐」，則是希望政府及法院，不要替中資的「TutorABC」在台打壓業者，評論對象不是「TutorABC」，所做的評論也都是根據事實，沒有妨害名譽的犯意。

腦公！你不可以賴帳喔

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
她把中獎發票PO網...遭人掃描詐領！國稅局要追回提告
快訊／蘇貞昌視察國影中心　搭貨梯突下墜受困
快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　兩學者共獲殊榮
廟裡驚見「仙女遞香」激似2女星！網被電暈：該拜拜了
印士兵和指揮官吵架　連開5槍把他「爆頭」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

她把中獎發票PO網...遭人掃描QR Code詐領！國稅局要追回提告

「騙扁小子」黃琪成立公司詐上億　前男友坦承為愛頂罪求輕判

網爆「民代警局拍桌嗆聲」　南市議員氣撲撲...警還原經過

少校連長「見紅硬來」…抱緊喊：你好可愛！女下士哭崩　下場出爐

公車偶遇1年後認乾爸　中研院編審被控詐退休研究員26萬

反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

「TutorABC」告近200業者侵權商標　空中美語老闆批「訟棍」挨告

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

她把中獎發票PO網...遭人掃描QR Code詐領！國稅局要追回提告

「騙扁小子」黃琪成立公司詐上億　前男友坦承為愛頂罪求輕判

網爆「民代警局拍桌嗆聲」　南市議員氣撲撲...警還原經過

少校連長「見紅硬來」…抱緊喊：你好可愛！女下士哭崩　下場出爐

公車偶遇1年後認乾爸　中研院編審被控詐退休研究員26萬

反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

「TutorABC」告近200業者侵權商標　空中美語老闆批「訟棍」挨告

陶喆讚歌聲「像小鳥翅膀」　韋禮安一聽告白：不想只做普通朋友！

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

韭菜盒「操灰搭」！她開火離開廚房　回來看鍋子秒傻眼：暗黑料理

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

TOYOTA RAV4北美版74.5萬起開賣　TRD車型導入不鏽鋼前下護板

最美星空營地！住進台東美式露營車　看太平洋海景、唯美風車教堂

麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

社會熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

家門前有怪人！她報警後認出兒子「大學摯友」

年夜飯忘給公婆紅包　她被逼下跪

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

國慶連假後「3生肖」財運旺爆！

象山爬到一半…台北男涼亭突倒地猝死

80K徵助理要抱著必死決心　工作內容曝光

霸凌片加特效po網…台東某高職生遭木椅砸頭！校方回應曝

即／淫少龍猥褻6仙女遭起訴！

竹南機車嬤「鬼之切」！砂石車急閃衝進工地

更多熱門

相關新聞

隱疾常搔鳥！麵攤老闆遭惡鄰偷拍誹謗

隱疾常搔鳥！麵攤老闆遭惡鄰偷拍誹謗

范姓男子住家對面有間麵店，他因與麵店老闆黃姓男子有心結，竟於自家門口擺放看板，上方貼上黃男搔下體的照片，並加註「你吃進嘴…就是這雙摸屌抓鳥的手特別烹調出來的」等文字，以公開方式指摘黃男麵店衛生有問題。黃男為此怒提告，法院近日判決出爐，范男遭處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

李正皓涉偷拍案　控網友重提舊事影響選情

李正皓涉偷拍案　控網友重提舊事影響選情

館長輸了！格鬥家告商標侵權獲判賠120萬

館長輸了！格鬥家告商標侵權獲判賠120萬

氣義交趕違停客　他罵「雞排」噴6千

氣義交趕違停客　他罵「雞排」噴6千

網劇出現自己的手機號... 他狂接電話跟好友認證　氣告製作公司

網劇出現自己的手機號... 他狂接電話跟好友認證　氣告製作公司

關鍵字：

TutorABC商標侵權空中美語妨害名譽

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面