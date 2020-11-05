許勝雄續任海基會代理董座　陸委會：非屬公職「無需財產申報」

▲金仁寶集團董事長許勝雄持續擔任海基會代理董事長。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會新任董事長人選仍未確定，已擔任代理董事長超過3個月的金仁寶集團董事長許勝雄將持續代理。對於代理公職超過3個月需申報財產的問題，陸委會發言人邱垂正5日表示，經向法務部洽詢，許勝雄是以民間捐助人身份獲選為董事，本於自身專業獨立行使職權，並非政府的代表董事，不屬於公職人員，依法無需申報財產。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正在例行記者會上提到，海基會董事長一職仍由許勝雄續行代理，至新任董事長人選確定，有關代理公職3個月需進行財產申報的問題，陸委會已向法務部洽詢，法務部函釋，依公職人員財產申報法規定，代表政府或公股出任私法人之董事，是指代表政府或公股利益行使董事職權，也就是說，許勝雄並非公職人員。

邱垂進一步指出，許勝雄是以民間捐助人身份獲選為董事，本於自身的專業獨立行使董事職權，並非政府的代表董事，不適用財產申報相關規定，依法無須申報財產。

此外，對於許勝雄擔任代理董事長期間，有無需要赴立法院報告、備詢，邱垂正表示，海基會歷任董事長若無支薪，除代表政府簽署兩岸協議外，依照慣例，無需至立法院報告、備詢，許勝雄並未支薪，且僅為代理董事長，依慣例無需至立法院報告、備詢。

邱垂正還說，立法院若邀請海基會出席會議，陸委會都非常尊重，依慣例將由副董事長兼秘書長代表出席。

▼海基會副董事長兼秘書長詹志宏。（圖／海基會）

