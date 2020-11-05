弱勢洗車員出包「資深狂吼4次白癡」　正義妹1句完爆！網嗆不用碼

▲左側是菜鳥店員！（圖／翻攝爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

「人不是讓你這樣罵的！」一名女網友透露，今（5）日早上開著愛車去內湖加油，順道洗車除油膜，由於部分加油站會聘請弱勢族群，並派資深學長姐帶著他們一起服務客人，「我今天選的這間看起來也是」，怎料卻看到人心最醜陋的一面。

原PO在臉書《爆怨2公社》表示，正在排隊洗車時，一位菜鳥店員似乎搞錯除油膜的車輛，卻遭資深店員不留情面地責罵，甚至還涉及人身攻擊，當時對話如下：

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資深：到底是哪一台要除油膜？前面那台白色還是這一台？



菜鳥：這位小姐要除，對不起我剛剛弄錯了



資深：白癡哦！你白癡哦！$@%#&....



菜鳥：對不起對不起，我知道我錯了



資深：白癡哦！你白癡哦！$@%#&....

看見菜鳥被欺負，正義感十足的原PO伸出頭回嗆，「人不是這樣給你罵的，弄錯就弄錯，你覺得虧損我可以再給你一次錢沒關係，不用這樣罵人吧？」只見菜鳥店員也慌了，趕緊過來低頭致歉，原PO仍忿忿不平直呼「我說我不是兇你，我是在兇他」，結果資深店員完全不吭聲，只顧著進行除油膜作業。

▲前方就是亂吼罵的資深店員！（圖／翻攝爆怨2公社）

對此，原PO心疼表示，「人不是讓你這樣罵的」，畢竟自己也從事服務業，能體會排隊客人多而感到莫名煩躁，「罵人『白癡』是要罰五萬五的」，也希望職場上的朋友們能對弱勢族群多一點包容。

文章曝光後，底下網友也拳頭硬了，「可以不用碼...然後就會有人找他了」、「鄉下也很多這種人，包括當老闆的也是（親身經歷）」、「你已用眼神感化他了」、「欣賞樓主的仗義執言」。