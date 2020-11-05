　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果電腦，MacBook Air，MacBook Air 2018。（圖／路透社）

▲蘋果欲盡速擺脫英特爾，將增加搭載自家處理器的MacBook生產量。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果（Apple）欲迅速擺脫對英特爾（Intel）的依賴，要求供應商在明年2月之前生產250萬台採自家CPU的MacBook，知情人士指出，首批使用Apple Silicon中央處理器的MacBook的初始生產訂單，相當於去年MacBook總出貨量的近20％，估計會達到1260萬台。

蘋果已經表示，預計在兩年內將MacBook系列中全面改為自家處理器，它們將於下週三凌晨舉辦第三場秋季線上發表會，相信屆時Apple Silicon MacBook將會登場，而下周五另外兩款新機iPhone 12 Mini和iPhone 12 Pro Max也將正式發售。

《日經亞洲》報導，蘋果同時也為較舊款的iPhone增加了訂單，以彌補疫情延誤了生產線，導致iPhone 12供給短缺的狀況；報導援引消息人士說法，蘋果計劃在明年第二季推出其他搭載自家處理器的MacBook機型。

據蘋果台灣官網顯示，目前要在線上訂購iPhone 12 Pro系列，最快到貨日期為12月1日，為填補供貨短缺的問題，蘋果已要求供應商在明年初前準備超過2000萬部iPhone 11、iPhone SE和iPhone XR，相當於蘋果今年iPhone 12系列訂單的四分之一以上。消息人士補充，在10月之後供貨的所有iPhone產品，都不會配備充電轉接頭或有線耳機，

值得注意的是，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的產品壽命已經到期，蘋果將不再生產。消息人士指出，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max即將停止生產，因為繼續生產這兩種型號勢必會對iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的銷量造成影響，反觀iPhone 11的規格差異性很大，可以避免這種問題。

＃ 對面的女孩看過來～～

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
雲林小五女童賣碗粿養家　遭棄單300碗！送不完倒掉超心酸
拜登只要再拿內華達州就當選！　當地開票狀況曝光
川普北卡暫領先1.4%！　「還剩30萬選票」有危機
拜登吃下「最多選舉人票州」打趴搖擺區　川普苦等喬治亞奇蹟
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

Xbox X I S主機10日全球開賣　微軟釋排隊好康「和粉絲嗨到午夜」

Spotify證實Apple Watch用戶可以用手表播放音樂 不需手機

沒有iPhone也能隨時聽！　Spotify即將可在Apple Watch獨立播放

電信三雄搶搭雙11購物熱潮　各種優惠一次看

iPhone12 mini／Pro Max預購來囉！　遠傳本周五21時開放限量預購

iPhone 5C 正式走入歷史！　再會了第一代彩色 iPhone

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

Xbox X I S主機10日全球開賣　微軟釋排隊好康「和粉絲嗨到午夜」

Spotify證實Apple Watch用戶可以用手表播放音樂 不需手機

沒有iPhone也能隨時聽！　Spotify即將可在Apple Watch獨立播放

電信三雄搶搭雙11購物熱潮　各種優惠一次看

iPhone12 mini／Pro Max預購來囉！　遠傳本周五21時開放限量預購

iPhone 5C 正式走入歷史！　再會了第一代彩色 iPhone

獨攬環島列車遭疑不公！台鐵急澄清：2次開標都「僅易遊網投標」

35歲男莫名咳嗽1年多　醫在他肺部驚見1cm「5年前的包裝袋」

富邦證券加碼激勵零股交易　複委託月月抽iPhone 12

三秒膠「封鎖」8警車！17歲屁孩強出頭報復　阿sir要出勤...怒了

李永然律師邀請民眾參與「南台灣人權論壇」了解勞動人權

拜登勝選很慘！4票倉被共和黨翻盤　《時代》：他要接手的是「川普的美國」

許效舜曝澎恰恰近況　幫喊話債主「別對他人生有損傷」

離島最美台版青池！金門白色秘境海洋藝術季登場　8大地景藝術超好拍

工地奮鬥「領日薪1K」！遇到伯樂升管理層　網一看月薪：母湯了

美國大選後　國票金董座魏啟林：美貨幣寬鬆恐還會施行2~3年

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

3C家電熱門新聞

煮飯燉肉做優格 萬用鍋4千元有找

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

iPhone 5C 正式走入歷史！　再會了第一代彩色 iPhone

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

Apple Watch開放用手表播Spotify

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

Xbox X I S主機10日全球開賣　微軟釋排隊好康「和粉絲嗨到午夜」

沒有iPhone也能隨時聽！　Spotify即將可在Apple Watch獨立播放

iPhone 12 mini有人搶嗎？網嘆：反而更重

超強大充電板「MagSafe Duo」上市指日可待！　韓國已通過合規測試

更多熱門

相關新聞

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

iPhone 12 的最大賣點就是 5G，然而 5G 又分為 mmWave 和 Sub-6GHz 兩種，iPhone 產品線經理 Francesca Sweet 在受訪時指出，「在 mmWave 上，我們看到的速度比 LTE 快 25 倍；即使在 Sub6 上，我們看到的速度也比 LTE 快 2 倍。」

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

快訊／蘋果天貓突「下架iPhone12、12 Pro」！原因不明

快訊／蘋果天貓突「下架iPhone12、12 Pro」！原因不明

雙11拼了　iPhone 12 Pro萬元有找

雙11拼了　iPhone 12 Pro萬元有找

iPhone 5C 正式走入歷史！　再會了第一代彩色 iPhone

iPhone 5C 正式走入歷史！　再會了第一代彩色 iPhone

關鍵字：

蘋果AppleMacBook

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

快訊／拜登贏密西根264：214　差6票當選總統

亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追

彰化這家公司超狂　川普當選放假10天

拿到房產遺囑　兩兒立刻翻臉趕人

仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖案情逆轉

美選戰況　桑德斯超神準預測

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

即／拜登在威斯康辛贏了

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

不斷更新／拜登「264：214領先」　賓州長痛批川普

Yeri嘆：想活在更清澈明亮的世界

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面