蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

▲蘋果欲盡速擺脫英特爾，將增加搭載自家處理器的MacBook生產量。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果（Apple）欲迅速擺脫對英特爾（Intel）的依賴，要求供應商在明年2月之前生產250萬台採自家CPU的MacBook，知情人士指出，首批使用Apple Silicon中央處理器的MacBook的初始生產訂單，相當於去年MacBook總出貨量的近20％，估計會達到1260萬台。

蘋果已經表示，預計在兩年內將MacBook系列中全面改為自家處理器，它們將於下週三凌晨舉辦第三場秋季線上發表會，相信屆時Apple Silicon MacBook將會登場，而下周五另外兩款新機iPhone 12 Mini和iPhone 12 Pro Max也將正式發售。

據《日經亞洲》報導，蘋果同時也為較舊款的iPhone增加了訂單，以彌補疫情延誤了生產線，導致iPhone 12供給短缺的狀況；報導援引消息人士說法，蘋果計劃在明年第二季推出其他搭載自家處理器的MacBook機型。

據蘋果台灣官網顯示，目前要在線上訂購iPhone 12 Pro系列，最快到貨日期為12月1日，為填補供貨短缺的問題，蘋果已要求供應商在明年初前準備超過2000萬部iPhone 11、iPhone SE和iPhone XR，相當於蘋果今年iPhone 12系列訂單的四分之一以上。消息人士補充，在10月之後供貨的所有iPhone產品，都不會配備充電轉接頭或有線耳機，

值得注意的是，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的產品壽命已經到期，蘋果將不再生產。消息人士指出，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max即將停止生產，因為繼續生產這兩種型號勢必會對iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的銷量造成影響，反觀iPhone 11的規格差異性很大，可以避免這種問題。

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