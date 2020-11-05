iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

▲下一代 iPad Pro 可望成為蘋果首款搭載 mini LED 顯示器的產品。（圖／取自MacRumors）



記者謝仁傑／綜合報導

去年有傳言稱蘋果計劃將 iPad Pro 轉換為 mini LED 顯示器，韓媒《ET News》報導進一步證實，蘋果首款採用 mini LED 顯示技術的 iPad Pro 預計將於 2021 年第一季推出。

Mini LED 與 microLED 不同，microLED 將是一種全新的顯示技術形式，而 mini LED 是用於 LCD 顯示器的一種新型背光，它具有與 OLED 許多相同的優點，且可以提供更高的亮度、更高的對比度、更高的電源效率以及對顯示器更低的耗損。

據韓媒本週的報導證實了先前的供應鏈報告，LG 正準備為蘋果提供 mini LED 顯示器，蘋果將從 2021 年起的 iPad 系列開始，積極使用更高階的顯示技術，包括 MacBook 和 iMac 系列產品也會跟進，預計屆時將掀起全球 LCD 市場和 LCD 技術的變化。

原先曾有消息指出，蘋果會將 mini LED 首先引入將在今年第四季發布的 MacBook 和 iMac 等產品，不過外媒報導，這可能會受疫情影響而導致供應鏈中斷，因此將在明年第一季才會出現在 iPad Pro 上。

天風國際分析師郭明錤先前也曾預測，下一代 iPad Pro 將是首款採用 mini LED 顯示器的蘋果產品，並可能會提供 11 吋和 12.9 吋兩種尺寸。

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