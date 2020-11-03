　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大同董座林郭文艷北院出庭華映財報不實案 。（圖／記者羅志華攝）

▲林郭文艷因6月30日的股東會爭議，遭投保中心提告解任董事。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

大同於2日推選東森電視台董事長林文淵任新董座，但林郭文艷因先前股東會爭議，遭提保中心提告解任董座的訴訟仍在進行；北院3日開庭，林郭律師團表示，金管會認為林郭文艷逕自排除陸資股東違法，之後卻也因抓到陸資裁罰大同2500萬，現在又不提供抓到的陸資股東資料給法院，質疑金管會是在掩飾自己的錯誤。

大同公司派的林郭文艷，於大同6月30日的股東會上，以違法陸資為由，將市場派28位股東的表決權剔除，作法引起極大爭議，而市場派反獲得經濟部許可，於10月21日召開臨時股東會，並在共9席的董事中奪下7席，再於2日推選新任董事長。

林郭文艷在大同變天後，仍是公司董事，林文淵跟推舉她為榮譽董事長，但投保中心仍依她6月30日股東會的爭議，進行解任董事訴訟；林郭的律師團，先前請法院函詢經濟部、金管會，要看看被抓到的陸資到底是誰，卻遭金管會以保護個資為由拒絕，而經濟部則尚未回覆。

林郭的律師團認為，先前金管會裁罰陸資介入大同，都有提供資訊，質疑這次不給是為了掩飾錯誤，請法院再向目前替大同代辦股務的公司，函詢提供金管會抓到的陸資資料。

但投保中心律師認為，只有主管機關，才有資格去認定誰是陸資，而林郭文艷逕自將股東認作陸資，甚至進一步剔除表決權，才是本案重點，根本不用去查陸資是誰；法官同意函詢大同股務代理，本案將於11月26日續審。

修圖修到厭世！這款CP值很可以
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／台北動物園最年長黑猩猩「阿美」離世　享年51歲
金門巨蟒照超嚇人！慘被壓死陳屍路旁　專家一看曝真相
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園大溪民宅火災10分鐘撲滅　屋主行動不便葬身火場

起底澎恰恰逼債金主！3.2億放水流　楊醫師找通化街幫老大出手

快訊／桃園大溪民宅大火！1男子命喪火窟　弟弟外出聞死訊嚇壞

快訊／嘉義民宅竄火光！1男「吸入大量濃煙」無生命跡象　送醫搶救

國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

11歲時遭拋棄連撲滿也被拿走　她20年後成律師「控父遺棄」

林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

桃園大溪民宅火災10分鐘撲滅　屋主行動不便葬身火場

起底澎恰恰逼債金主！3.2億放水流　楊醫師找通化街幫老大出手

快訊／桃園大溪民宅大火！1男子命喪火窟　弟弟外出聞死訊嚇壞

快訊／嘉義民宅竄火光！1男「吸入大量濃煙」無生命跡象　送醫搶救

國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

11歲時遭拋棄連撲滿也被拿走　她20年後成律師「控父遺棄」

林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了

歡迎來到桃園萬聖城！8座大型裝置藝術驚奇、好拍又好玩

金正恩體重140公斤！南韓國情院指「每年增胖7公斤」笑：他還年輕

蘋果筆電發表會11日登場　鴻海代工新款13吋Mac將亮相

北市女教保員對3童舌吻、捏臀　堅稱「誤會」：這是南部管理方式！

可以住了！台北文華東方樓層封半年　預計12月1日重啟客房

快訊／台北動物園最年長黑猩猩「阿美」離世　享年51歲

「這個器官」掉到陰道口…. 中醫師咳嗽就漏尿　西醫微創手術治癒

最強5G供應鏈在台灣！國泰台灣5G+ETF 11/18強勢開募

全聯「暖鍋雞湯」冬令期間限定79折　火鍋湯底熱銷5名排行出爐！

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

即／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！

成魔之路曝！連線上遊戲都沒成就　三度埋伏勒殺女大生

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

白骨桶屍案情逆轉？死者父親：兒子不是小王

即／北市38歲警員陳屍家中

快訊／國3新竹寶山段5車追撞！車流回堵4km

女大生今火化！同學穿學士服淚別：我們陪你畢業

即／北市萬華民宅火警　民眾受困搶救中

更多熱門

相關新聞

大同當家換人做　激勵股價開高「但盤中由紅翻黑」！

大同當家換人做　激勵股價開高「但盤中由紅翻黑」！

大同昨（2）日首次舉行新任董事會，由東森電視董事長林文淵接任大同董事長，林文淵在會後記者會提到，會儘早發放股利給股東，請股東有信心，不過今（3）日大同股價卻開高走低，早盤一度漲2%至21.15元，但隨後卻翻跌來到20.15元，投資人心情大洗三溫暖。

大同不動產土地珍貴　林文淵：不會出售芙蓉大樓

大同不動產土地珍貴　林文淵：不會出售芙蓉大樓

林文淵：不會帶很多人進大同　我會找很強的總經理！

林文淵：不會帶很多人進大同　我會找很強的總經理！

先前狂拋大同股票？　董事王光祥駁斥「沒這回事」

先前狂拋大同股票？　董事王光祥駁斥「沒這回事」

快訊／林文淵：聘請林郭文艷擔任榮譽董事長　林郭也願全力協助！

快訊／林文淵：聘請林郭文艷擔任榮譽董事長　林郭也願全力協助！

關鍵字：

林郭文艷大同解任董事投保中心股東會

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面