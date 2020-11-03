大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

▲林郭文艷因6月30日的股東會爭議，遭投保中心提告解任董事。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

大同於2日推選東森電視台董事長林文淵任新董座，但林郭文艷因先前股東會爭議，遭提保中心提告解任董座的訴訟仍在進行；北院3日開庭，林郭律師團表示，金管會認為林郭文艷逕自排除陸資股東違法，之後卻也因抓到陸資裁罰大同2500萬，現在又不提供抓到的陸資股東資料給法院，質疑金管會是在掩飾自己的錯誤。

大同公司派的林郭文艷，於大同6月30日的股東會上，以違法陸資為由，將市場派28位股東的表決權剔除，作法引起極大爭議，而市場派反獲得經濟部許可，於10月21日召開臨時股東會，並在共9席的董事中奪下7席，再於2日推選新任董事長。

林郭文艷在大同變天後，仍是公司董事，林文淵跟推舉她為榮譽董事長，但投保中心仍依她6月30日股東會的爭議，進行解任董事訴訟；林郭的律師團，先前請法院函詢經濟部、金管會，要看看被抓到的陸資到底是誰，卻遭金管會以保護個資為由拒絕，而經濟部則尚未回覆。

林郭的律師團認為，先前金管會裁罰陸資介入大同，都有提供資訊，質疑這次不給是為了掩飾錯誤，請法院再向目前替大同代辦股務的公司，函詢提供金管會抓到的陸資資料。

但投保中心律師認為，只有主管機關，才有資格去認定誰是陸資，而林郭文艷逕自將股東認作陸資，甚至進一步剔除表決權，才是本案重點，根本不用去查陸資是誰；法官同意函詢大同股務代理，本案將於11月26日續審。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

