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中印對峙將有第八輪會談？　環時：印方禦寒物資面臨短缺

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▲▼解放軍西部戰區高原演練,印度,中印,西藏軍區。（圖／翻攝中新社）

▲解放軍西藏軍區不斷加強演習。（圖／央視新聞） 

記者任以芳／綜合報導

印度與中國在邊境的對峙僵局進入第七個月，日前外媒披露印度將改變軍力部署重點，根據大陸官媒環球時報今（5日）引述《印度時報》報道，「印中第八輪軍長級會談很可能於11月6日舉行。」嘗試解決印中邊境衝突的同時，印度似乎也在積極修復與尼泊爾的關係，避免出現與中國、巴基斯坦、尼泊爾三國的關係，同時因領土糾紛陷入緊張的局面。

該報道指出，印中雙方目前在對峙地區各自陳兵5萬余，並部署有坦克、榴彈炮及其他重型武器。熟悉雙方會談情況的印度高官日前對《印度斯坦時報》透露，中方在前幾輪會談中提出的條件是，印軍未來只能巡邏至班公湖地區的第三指，而中方相應只能巡邏至第五指（班公湖北岸有8個手指型山脊地區）。

▲邊境衝突尚未平息，中印近日再生新的風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲邊境衝突尚未平息，中印持續對峙，至今超過七個月。（圖／達志影像／美聯社）

這樣意味著中方將「佔領」第四指地區，並將該地納入其阿克賽欽版圖的一部分。該高官稱，中方聲索的法理依據是其1959年對實控線的理解，但印方已明確拒絕。另外，印方也拒絕接受中方要求印軍從班公湖南岸的制高點撤離，並將此作為「完全脫離接觸」的先決條件。

印度堅決指出，「中方軍隊率先發起對邊境實控線的侵略，順序依次是第四指地區、加勒萬河谷等」，「印軍此後才在班公湖南岸地區採取對等報復行動」。因此，印方要求脫離接觸和局勢降溫步驟應遵循相同順序，即中方率先撤軍。印方已將上述立場通過軍長級會談向中方轉達。

▲▼中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

根據《環球時報》報導表示，有匿名人士指出，「如果兩軍在冬季期間繼續對峙，印軍不僅將面臨禦寒裝備短缺的問題，其他後勤物資運輸至前線的難度也可能因降雪封路等因素而提升。」

《印度時報》也表示，印軍已從美國處獲得禦寒衣物。但有消息人士透露，印軍在整個「拉達克地區」部署近9萬名士兵，其中包括長期駐守印巴邊境錫亞琴冰川等地的士兵，現有禦寒衣物只有6萬件，至少還有3萬件的缺口。

▲▼中印關係,中印衝突,印度國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印衝突可能導致印度面臨中巴兩線作戰的夾攻危機。（圖／達志影像／美聯社）

文章還指出，《印度時報》報導稱，印度也在努力與尼泊爾修復關係。印度陸軍司令納拉萬4日啓程前往尼泊爾首都加德滿都，開始為期3天的訪問。印度駐尼泊爾大使館發言人庫馬爾表示，此訪將為雙方提供「討論防衛夥伴關係、探索建立和平互惠路徑」的機會。

《環球時報》指出有知情人士表示，印度與中國的邊境對峙所引發的雙邊緊張關係，將導致印度未來可能面臨中巴兩線作戰的壓力。在此背景下，印度不能再與其他鄰國交惡，人為製造更多對手，使問題複雜化，成為與尼泊爾關係轉好的根本原因。

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