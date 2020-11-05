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第八屆浙台合作周　溫州推兩岸民營經濟創新發展

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▲▼2019年7月29日，溫州甌江路夜景。（圖／CFP）

▲溫州是大陸民營經濟重鎮，圖為溫州甌江路夜景。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

作為浙江深化「東引台資」戰略平台，第八屆浙江·台灣合作周3日在杭州開幕後，溫州、嘉興、寧波等地專場活動分別開跑，其中溫州作為大陸民營經濟重鎮，4日以「線上+線下」相結合模式舉辦民營經濟創新發展論壇，促成5個總投資額5.15億美元的兩岸合作項目在合作周期間簽約，助推「台青築夢家園」建設。

2020浙江·台灣合作周第七屆海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇4日上午在溫州舉行，兩岸工商界、專家學者、台青代表近150人與會，以「激揚新時代溫州人精神全域打造台青築夢家園」為主題，聚焦「兩岸產業合作對接」、「台灣青年就業創業」領域。

▲▼2020浙江·台灣合作週溫州會場活動第七屆海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇將於11月3日至5日在溫州舉行。（圖／與會者提供）

▲2020浙江·台灣合作週溫州會場活動第七屆海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇將於11月3日至5日在溫州舉行。（圖／與會者提供）

溫州市台辦表示，為深化溫台兩地融合發展，溫州日前印發《全域打造「台青築夢家園」暨深化海峽兩岸(溫州)民營經濟創新發展示範區建設三年行動計劃》，構建「3+11+N」平台體系，全力建設「創新、服務、就業、文化、居住」五大新生態，在全市域打造「台青築夢家園」。

溫州市台協會長、新東池餐飲董事長張憲清和溫州台灣青年聯誼會總會長許晉明還在會上，分享新冠肺炎疫情期間，留在溫州的抗疫經歷，包括台商協助當地疫情防控，後推動產業復工復產過程，直呼這段記憶「永生難忘。」

為彰顯溫台兩地經濟合作，論壇期間還舉辦兩岸投資合作項目簽約和溫州市優秀台灣青年創業就業實習基地授牌儀式，包括天心天思數字經濟產業中心項目、溫州頤影健診項目、永嘉仁暉閥門項目、蒼南悅海灣文旅綜合體項目、蒼南台商小鎮歐頓幼兒園項目共5項，涉及健康養老、文化旅遊、教育等行業和領域，總投資額達到5.15億美元。

▲▼2020浙江·台灣合作週溫州會場活動第七屆海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇將於11月3日至5日在溫州舉行。（圖／與會者提供）▲溫州兩岸合作項目簽約。（圖／與會者提供）

溫州市台辦表示，浙台合作周溫州專場活動採用「線上+線下」相結合，於3到5日舉辦1場主活動與6場分場活動，包括第七屆海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇。 6場分場活動包括兩岸精準健診高峰論壇，台商科技產業園開工儀式、設計雙年展海峽板塊活動、兩岸印刷與文化產業博覽會及論壇、第二屆「廊橋情海峽夢」中秋月老民俗「雲交流」活動、溫台兩岸青年直播電商培訓交流活動。

在推動溫台經貿合作上，溫州將成立兩岸健診聯盟和醫學影像研究院，進行預防醫學等領域交流合作，引入台灣健康管理高端技術和服務；在設計展中展示交流溫台工業設計、文化創意精品和引進相關領域台灣人才，並規劃在10到11月期間，陸續在電子商務、智能光學、生命健康等領域安排溫台經貿交流活動和涉台展會。

根據統計，2019年，溫州全市新註冊137個台資項目，涉台項目總投資3.78 億美元；年對台進出口貿易達5.35 億美元，年增197%。

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