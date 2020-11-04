開票不若預期！白宮外拜登支持者「歡欣變凝重」

▲民眾聚集在白宮門外等待開票結果。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

數百名支持民主黨籍總統候選人拜登的群眾今天在白宮附近集會，隨夜幕低垂，歡樂氣氛也轉為緊張，人人都盯著顯現初步計票結果的大螢幕，對他們來說，這些數字令人失望。

法新社報導，共和黨籍現任總統川普拿下關鍵戰區佛羅里達州的可能性愈來愈高，在民主黨票倉華府的拜登（Joe Biden）支持者們故作鎮定，表示他們準備把眼光放遠一點。

51歲的退休政府官員吉爾貞提（Tammi Girgenti）說：「我們本是來支持拜登和賀錦麗（Kamala Harris），準備慶功。我對佛羅里達州有點失望，那是我老家。」

但她說：「我覺得還好，有點緊張，有點焦慮，但我想拜登會在深夜脫穎而出，要不然明天或後天。」

川普在幾個關鍵州也占上風，包括賓夕法尼亞州。

22歲學生傑克（Jake）表示，他和一起出來的朋友感覺不太妙，「但我知道提早投的郵寄選票會晚一點（計票）」，因此他對川普初步領先的局勢早有心理準備，相信拜登能後來居上。

參與集會者幾乎全都是反川普人士，但他們和警方之間並無對峙跡象。這一帶少有川普支持者，偶爾出現一個表達支持川普看法的人，拜登支持者很快就一擁而上，準備好好跟對方理論。

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