女王級網紅減肥失眠近崩潰！花5年苦求診...醫曝關鍵：蛀牙害的

地方中心／高雄報導

曾經和前高雄市長韓國瑜一起合作，素有大胃王、膽固醇女王稱號的網紅邵阿咩長期為失眠所苦，大約有5年的時間都無法好好睡覺而到處求診，最後才發現失眠原因竟然是一口爛牙所造成。

▲網紅邵阿咩長期為失眠所苦，求診發現原因是一口爛牙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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原來網紅邵阿咩也為了減肥，使用錯誤減肥法，每天將可樂當水，檸檬當柳橙食用，甚至為了減低熱量啃咬骨頭，配的還是檸檬原汁，導致強酸損傷牙齒琺瑯質，造成牙齒損壞萎縮，最後還引發鼻竇炎，這5年來鼻塞度日，長期失眠精神不振又黑眼圈。

▲網紅邵阿咩長期為失眠所苦，求診發現原因是一口爛牙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

邵阿咩後來求診常美牙醫李駿揚醫師，他診斷邵阿咩口腔狀況後，發現邵阿咩之前進行全口牙齒治療時，先前的牙醫師把牙齦做的太高，造成牙齦與真牙有很大的空隙，結果造成牙齦在戴假牙的10年當中，大幅度萎縮、嚴重發炎，最後，李醫師以「全口全瓷冠」重新治療邵阿咩的牙齒，治療初期先修補牙齦受損及蛀牙問題，再依據邵阿咩的臉型及口腔狀況，利用口腔3D掃描技術進行假牙的設計，製作出最自然也最適合邵阿咩的假牙。

李醫師表示，邵阿咩先前的假牙內層是金屬材質，長期在口腔內熱漲冷縮，造成金屬變形假牙不再密合、導致蛀牙，透過「全口全瓷冠」治療，改善假牙會變形的問題，經過治療之後，邵阿咩感動的說「終於可以大方露出牙齒拍照了」，也可以一覺好眠，不過李醫師也提醒民眾，假牙並無法使用一輩子，大約7-10年就該回診檢查，以免真牙在裡面受到傷害，需花更多心力做治療。

▲網紅邵阿咩長期為失眠所苦，求診發現原因是一口爛牙。（圖／記者吳奕靖翻攝）