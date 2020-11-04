快訊／川普推特發文抱怨：怪怪的！　昨晚還領先這麼多都被逆轉

記者林彥臣／綜合報導

隨著拜登在威斯康辛與密西根兩個關鍵搖擺州逆轉選情，川普也在推特上抱怨，「怪怪的！」（VERY STRANGE），明明昨晚還領先這麼多，怎麼一個一個被民主黨逆轉。似乎在暗示投開票的過程有問題。

▲川普在推特抱怨領先被逆轉「怪怪的」。（圖／路透社）



川普推特發文表示，「昨晚在許多關鍵州我都領先民主黨，在所有情況下，民主黨的運作和控制之下還是牢牢領先，然而隨著計票意外的增加，它們（領先優勢）一個一個神奇的消失，這怪怪的！而且民意調查也是完全歷史性的錯誤。」

原本預估川普可以拿下的幾個關鍵搖擺州，包括威斯康辛與密西根，都接連遭到拜登以些微差距逆轉，這兩個州分別有10張與16張的普選票，等於讓拜登一次進補26張票，從238票躍進到264票，距離當選門檻270票又更加接近。

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