熊貓外送員蛇行擋車還爆粗口　網諷：他名聲很臭人稱「跳跳虎」

記者楊熾興／桃園報導

有民眾在臉書社團貼文，3日深夜在桃園市路口遭熊貓人蛇行擋車後，還欲下車打人，特徵是熊貓包上綁著娃娃，他載小孩在旁也被嗆「X您娘」，欲拍照錄影存證竟又遭推擠攻擊，因顧慮小孩所以先行離開，並特別呼籲大家小心。網友則肉搜回覆「他因為多次違規且喜愛跟人“交流”而聞名於熊貓界，更因車上綁一隻跳跳虎，故大家都稱跳跳虎」並鼓勵報警處理。

▲有跳跳虎之稱的熊貓外送員蛇行擋車推人還爆粗口。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲警方在網路巡邏後立即派員查訪。（圖／桃園警分局提供）

轄區桃園分局表示，本案尚未接獲當事人報案，警方於網路巡邏發現，立即主動派員前往處理，店家及附近民眾均未發現有糾紛情況，警方將通知雙方到所以釐清狀況。

羅姓民眾在臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」貼文，指稱3日21時40分許，在桃園市中正路與南平路口，有熊貓人渣蛇行擋車下車欲打人，他載小孩在旁也被嗆「X您娘」，欲拍照錄影存證又遭過來推擠攻擊，因顧慮小孩在所以沒理先行離開，特別呼籲大家小心路口；他強調，沒要挑事如有熊貓朋友先說抱歉，相信這是單一個人行為，有看到路口有監視器會報警處理。

網友回，「我挺貼文的，他是桃園中壢外送界裡的超級名人，因為多次違規且喜愛跟人“交流”而聞名於熊貓界，因為車上綁一隻跳跳虎，故大家都稱「跳跳虎」，「很好認啊，桃園市區隨處可見，熊貓包上綁一隻跳跳虎，很難認不出來」，「他就是在中壢被轟炸了，所以來跑桃園區」，「他名聲很臭啊⋯⋯在南平路附近已經見怪不怪常看到他逆向 人行道 不然就蛇行」，但也有網友表示，「覺得是他個人問題比較大⋯⋯」，「並不是每個外送員都跟他一樣，也是有遇到一些熊貓都滿有禮貌」。

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