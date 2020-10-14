11月大女嬰哭鬧遭捶殺…打到頭凹陷！桃園狠爸求輕判：不知這麼嚴重

▲全案二審結果高等法院將於11月11日宣判。（圖／資料照）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市楊梅區108年4月傳出年僅11月大女嬰遭父親垂殺案，23歲的林父因家庭經濟開銷而感到心煩，期間又聽聞女嬰哭鬧，竟情緒失控徒手將女兒捶毆致死。林男遭起訴後，桃園地院認為林下手兇殘，依家暴殺人罪判其有期徒刑18年；案經上訴，今高等法院開庭，林則稱「不知道會這麼嚴重」，並表示自己係因情緒失控才會鑄下大錯，請求法官從輕量刑，給予自新機會。本案結果將於11月11日進行宣判。

回顧案情，林男與妻子婚後育有3名女兒，長女5歲、次女4歲、么女則僅11個月大；108年4月23日，林嫌案發前一天因家庭開銷等經濟因素與家人發生爭吵，為此心煩意亂，不料這時卻又聽聞女兒哭鬧，一時情緒失控，竟徒手捶擊女兒頭部及胸口洩憤，待妻子泡完奶粉後返回，竟見女兒臉色鐵青，已經奄奄一息，急忙將她送往醫院急救。

女嬰到院後因頭部、胸部有多處外傷，且頭頂還凹陷重創，就連內臟也多處破裂出血，經搶救後仍宣告不治死亡。起初林妻還向檢警供稱，孩子是不小心從床上滾落撞到頭，才會出現如此嚴重傷勢；但檢警勘驗女嬰傷況，明顯與林妻說法不符，經深入調查後，林男才終於坦承毆打女嬰，且整段過程還被大女兒目擊，訊後林男被依家暴殺人罪起訴。

桃園地院法官審理時，認為林嫌僅因當下情緒不佳，即失控捶打年僅11個月大、毫無承受能力的女嬰，下手十分兇殘，其身為人父，理應保護子女，但林男未盡身為人父的責任，反而下手毆打女嬰致死；法官衡量事後林男岳母等家人替他求情，再加上2名稚女也遭社會局安置，因此判其有期徒刑18年。

案經上訴，今高等法院開庭，檢察官認為，林男下手相當狠，連女嬰頭部都被打到凹陷，應以殺人罪論處；但林男律師辯稱，其只是因一時情緒失控才會犯下大錯，並無殺人意圖，應僅涉傷害致死罪。林男出庭時也坦言，當下自己情緒激動，腦中一片空白，聽聞女兒哭鬧後只是想出手教訓她，並無殺人意圖，不知道竟會這麼嚴重，案發後自己也相當後悔，且目前家中經濟重擔全落在妻子肩上，因此請求法官能從輕量刑，給予自新機會，彌補過錯。全案二審結果，高院將於11月11日上午宣判。