台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

▲安平觀音亭舉行大悲懺法會，禮請高雄市佛教會理事長悟豪法師主法，帶領大家一起念誦大悲懺，真心懺悔消災障增福慧，莊嚴殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

農曆9月19日是觀世音菩薩出家的紀念日，11月2日上午安平觀音亭舉行大悲懺法會，禮請高雄市佛教會理事長悟豪法師主法，帶領大家一起念誦大悲懺，懺悔往昔所造諸惡業，真心懺悔消災障增福慧，念佛堂內梵音唄唱，莊嚴殊勝。

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農曆9月19日是觀世音菩薩出家的紀念日，安平觀音亭依例於前2天都會舉行大悲懺法會，禮請高雄市佛教會理事長悟豪法師主法，帶領大家一起念誦大悲懺，主委吳高明月率廟方委員、眾信參與法會，祈求真心懺悔消災障增福慧，法喜充滿。

安平觀音亭主委吳高明月指出，安平觀音亭每年固定有3次時間，都會舉辦「佛誕平安宴」活動，分別是農曆2月19日（觀世音菩薩佛辰日）、6月19日（觀世音菩薩得道紀念日）、9月19日（觀世音菩薩出家紀念日），此時來自全國的信眾，都會返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽，熱鬧非凡。

惟今年因新冠肺炎疫情影響，安平觀音亭配合政府防疫政策，均暫停佛誕平安宴活動，但法會仍會舉行，法會過程也遵照防疫規定配戴口罩，或保持社交安全距離，吳高明月主委也邀請全國信眾來安平觀音亭，向觀音佛祖祝壽祈福。

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