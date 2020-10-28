暴怒騎士猛推老翁倒地...嗆「看你還敢不敢」　鬧出人命被判8年

▲新北一名男子騎車上路，不滿78歲老翁超車，竟下車追他再猛推一把導致老翁摔在地搶救16天仍不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃宥寧／新北報導

新北一名張姓男子騎乘機車行經新莊某路段時，因不爽78歲老翁直接從他前面穿越騎至對面藥局，竟追上且出手大力推老翁一把，導致老翁瞬間向後仰倒，張男還嗆「看你還敢不敢」。老翁送醫急救，過了16天仍離世，張男也遭起訴，新北地院依傷害致死罪判刑8年，全案可上訴。

根據判決指出，29歲張男於今年5月6日騎車行經新北市新莊區，因78歲老翁穿越他的車前往藥局，張男認為他的行車受阻，於是直接將機車停一旁，下車後跑步衝向老翁並伸手，害老翁重心不穩摔在地，導致後腦、頸部撞擊到堅硬騎樓梁柱，老翁伸手想求助，張男卻拉扯他的手，還嗆「看你還敢不敢」，老翁嚇到回「不敢了」，還向他呼喊救命，但張男卻冷眼旁觀。這一摔導致老翁頸椎骨折，緊急送醫急救，經16天最後仍因脊髓損傷併發支氣管性肺炎，致中樞神經衰弱、呼吸衰竭死亡。

審理時，張男不否認有因交通糾紛心生不滿，並表示推的力道沒有很大力，沒有預見他會因此跌倒，也沒預見推的動作會導致頸椎骨折跟死亡，強調老翁倒地後他是伸手要攙扶他起身，沒有要拉扯他，主張自己應該是犯過失致死罪。

法院經調閱監視器清楚看見張男確實奔跑衝向老翁，且出手推老翁更拍到他拉扯老翁的畫面，加上證人指出，他看見有個阿伯倒在柱子跟機車旁邊，有個戴安全帽的人（即張男）對著倒地的阿伯大喊「看你還敢不敢」，阿伯則喊救命，還說「不敢了」，那個人多次以手拉在地上的阿伯，不是要將阿伯攙扶起來，是造成阿伯在地上被前後拉動，之後阿伯整個倒地。

法官認為張男只因交通糾紛心生不滿，竟不能控制自己情緒，而以猛烈推擊及拉扯之手段傷害老翁，雖然基於不確定的傷害故意，但最終造成老翁喪失寶貴生命，行為實屬不該，甚至犯後不坦承犯行，也未和老翁家屬和解，加上張男曾因傷害案件入監服刑，屬累犯，因此依累犯規定加重其刑，處有期徒刑8年，可上訴。

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