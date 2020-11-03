郵寄投票創112年來新高！德媒：計票恐花20天　川普敗選將不認帳

▲2020美國總統大選將可能因為計票延遲而出現混亂局面。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選倒數1天即將開票，有超過半數選民已透過郵寄等方式提早投完票，加上民主黨與共和黨分歧嚴重，預計許多選區的開票時間都會有些許延遲。外媒對此分析，投票結束後若沒有明顯的勝選者，將會有混亂局面，更可能出現由各州法院裁定選舉結果的情形。

根據《德國之音》報導，今年受疫情影響，使用郵寄投票的選民達6000萬人，創下1908年以來的歷史新高，這將使計票時間延遲數天甚至數周。此外，川普總統多次表示，若郵寄投票造成開票延遲，自己將不會履行認可選舉結果的義務，這些似乎都為美國大選埋下了混亂局面的伏筆。

報導稱，《華盛頓郵報》分析顯示，3月17日初選後各州平均需4天才能公布完整的計票結果，但大選當天要處理的選票比初選更多，包括賓州與北卡等搖擺州都宣布，延長郵寄選票的截止時間，以11月3日（含）以前的郵戳日期為準。2018年亞利桑納州就曾出現選後計票工作長達一周的先例，更有部分州規定，只要郵戳時間在3日以前，截至23日前收到的選票都將計算在內。

▲美國總統川普多次表示，不信任郵寄投票的可靠性，若敗選他很可能會拒絕接受選舉結果。（圖／路透）

報導指出，川普總統與部份共和黨人對郵寄投票的可靠性持質疑態度，但據《紐約郵報》報導，郵寄投票與普通投票都很少發生詐欺行為。本次選舉支持川普的選民傾向於現場投票，而投給拜登的選民則多數選擇郵寄，這將造成最先公布的現場開票結果可能有利於共和黨，稍後發布的郵寄開票則可能讓民主黨開低走高。

報導提到，如果選戰出現平局或各州選舉的結果引發法律糾紛，使得沒有任何一方能獲得多數支持，根據美國憲法規定，將透過由新選舉產生的眾議院在1月6日決定總統人選，上一次出現這種情形已經是在19世紀的事了。耶魯法學院的憲法專家艾克曼（Bruce Ackerman）表示，「2000年美國總統大選時由最高法院裁定選舉結果的情況不太可能再度發生，比較有可能由國會來決定誰勝選。」

報導也提出另一種情況，如果川普敗選，依照他先前的聲明，將非常有可能拒絕接受選舉結果。然而，美國參議院9月通過了一項能確保總統和平交接的決議，以及許多觀察人士認為選舉將出現十分明朗的結果，因此這種複雜的情況發生機率應該頗低。

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