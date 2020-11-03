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催票到凌晨！川普大選日返白宮鐵粉嗨爆　伊凡卡喊話：投給他

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國大選投票3日起開跑，除了新罕布夏州2小鎮稍早已開票外，佛蒙特州投票站也在台灣時間傍晚6時開放。兩黨選前都在各州造勢催票，美國總統川普直到凌晨才返回白宮，稍早第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）也在推特發文，呼籲選民投票支持川普。

▲▼ 第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）推特發文要選民投給川普。（圖／翻攝自推特）

▲ 第一千金伊凡卡替老爸川普催票。（圖／翻攝自推特）

伊凡卡在川普結束密西根州大急流城（Grand Rapids）的最後一場造勢活動後，在推特發文提到，一行人在3日凌晨2時45分返回華盛頓特區，「沒有人比我們的總統更努力工作」、「投票支持川普競選連任」。

福斯新聞報導，川普已於3日凌晨3時左右回到白宮，當時現場有大批支持者揮手歡呼，而戴著紅色帽子的川普與現場民眾互動數分鐘後，這才走進白宮。

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