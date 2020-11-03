「3星座」運勢翻轉了！　天秤桃花大開、處女意外之財降臨

▲天秤座未來一週在愛神加持下，有機會桃花朵朵開。（圖／取自免費圖庫unsplash）

實習記者高琳景／綜合報導

2020年發生不少災情、憾事，讓不少人心情鬱悶，希望能在年末告別低潮、迎來好運。占星老師Amanda近日在節目《命運好好玩》分析本周（11/3～11/9）12星座運勢，從太陽跟上升星座這2個部分來觀察，天秤因有愛神加持，桃花指數最旺，獅子在事業上有更上一層樓的機會，而處女將有意外之財降臨。

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▲Amanda分析本周（11/3～11/9）12星座運勢。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

★★

金牛座：言多必失需謹言慎行，說話太快，容易傷到他人。

摩羯座：未來一周可能有點孤寂，內心世界沒有人懂。

射手座：最近生活過得得意，旁邊的小人可能就比較多，懂得低調對自身比較好。

★★★

雙子座：想要獨處修身養性，可以多讀點書，沉澱自身心情。

巨蟹座：生活中有阻礙，懂得換位思考就會發現天寬地闊。

天蠍座：和朋友會有口角上的爭執，需拿捏一下朋友之間的關係，重新整理人際關係。

▲獅子座在事業上能更上一層樓。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

★★★★

牡羊座：在工作、投資方面，認真耕耘，就快要來到收成的時刻。

水瓶座：身體健康沒煩惱，讓身旁樂齡的朋友羨慕不已。

雙魚座：傳授經驗會受到推從。

★★★★★

天秤座：人緣魅力、感情世界都非常美滿，魅力四射可以好好把握。

獅子座：事業上的表現更上一層樓，好好發揮自己真正的實力，就會被大家看見。

處女座：意外之財會降臨，讓人覺得開心。