國家化學物質管理會報遭爆「尚未成立」先編590萬　行政院：預算保留國庫

▲政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿、陳家祥／台北報導

國民黨主席江啟臣接連揭露行政院逾一年未召開食安、治安會報，引起外界質疑政府螺絲鬆了。不僅如此，行政院再遭踢爆，「永續發展委員會」去年編列60萬預算，上一次開會日期要回溯到107年12月14日，已經快2年沒開。

此外，行政院「國家化學物質管理會報」去年即編列280萬業務費，明年更繼續編列同筆預算310萬，金額加總也有590萬，但迄今卻尚未成立委員會。

國民黨立委徐志榮再踢爆，行政院環保署去年編列百萬預算，辦理國際合作、永續發展及科技管理，依預算說明第4點為辦理行政院國家永續發展委員會會議、工作會議、諮詢小組會議等需業務費60萬4000元；但國家永續發展委員會上一次開會已經要回溯到107年12月14日，由前一任行政院長、副總統賴清德主持，目前已經快2年沒開會，明年卻又編列64萬6000元預算。

不僅如此，行政院107年4月2日核定之「國家化學物質管理政策綱領」及「毒性及關注化學物質管理法」第7條規定，協助行政院設置國家化學物質管理會報（強化國家化學物質管理政策及跨部會協調機制）。國家化學物質管理會報去年即編列280萬業務費，明年更繼續編列同筆預算310萬，但迄今卻尚未成立委員會，第一次會議遙遙無期。

對此，行政院發言人丁怡銘3日表示，政府部門編列相關會議出席費時，沒有開會就不會支出，沒有領了不開會的問題，而預算沒用當然就是留在國庫。跟國民黨立委杯葛議事，剝奪其他政黨立委質詢權利，在議場無所事事唱歌閒晃卻也有錢領，情況大不相同。

丁怡銘強調，武漢肺炎疫情期間，考量各部會忙於防疫，更避免群聚，政府減少大型會議，連行政院會都在8月初才恢復讓列席人員出席。但即使各大型會議暫停，政院仍然利用行政院會或其他專案會議的機會，多次就反毒、警用槍械、逃逸移工等治安做討論。而相關部會也就專業部分隨時召開跨部會協調，會後由各首長與院長討論後迅速做成決策。

丁怡銘表示，從防範非洲豬瘟、武漢肺炎防疫、振興三倍券，包括治安等議題，政院的相關會議都是如此運作。蘇院長也指示，隨國內疫情穩定，政院會開始盤整需要再召開的大型會議，有必要就召開。