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港警證實拘捕6男1女！　涉嫌違反特權法...不排除更多人被捕

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▲▼香港民主黨議員尹兆堅被港警逮補。（圖／翻攝 尹兆堅臉書）

▲香港民主黨議員尹兆堅被港警逮補。（圖／翻攝 尹兆堅臉書）

記者任以芳／綜合報導

香港警方證實今（1日）兵分多路，拘捕7名泛民派人士，包括4名現任立法會議員，民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲及工黨張超雄；2名前立法會議員陳志全及朱凱廸；以及工黨主席郭永健。拘捕原因，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》。

根據港媒香港電台指出，今天島上七點港島總區刑事部採取行動，拘捕6男1女，年齡多在33歲至63歲。涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。另香港警方經徵詢律政司意見後，已落案控告7人，11月5日下午將在東區裁判法院提堂。

根據港警表示，這起事件源自於5月8日下午接獲立法會秘書處報案，當時原主席李慧瓊主持會議期間，有人在立法會大樓一號會議室擾亂秩序行為，隨後案件交由港島總區公眾活動調查組跟進，經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部今日採取行動。

▲▼香港民主黨議員尹兆堅被港警逮補。（圖／翻攝 尹兆堅臉書）

▲港警上門拘捕過程平和。（圖／翻攝 尹兆堅臉書）

香港民主黨議員尹兆堅自己錄下被逮捕經過，畫面中港警上門，過程十分平和，並且告知拘捕原因。據了解，尹兆堅因於今年5月8日違反立法會特權條例，被控3條罪名，已送往荃灣警署。

香港立法會前議員陳志全早上在社交網站facebook帳戶發帖，內文表示今早7時32分被港警拘捕，已去北角警署。朱凱廸的臉書由小編代為發文，今早7時30分一篇內容指出，「今晨7時多被警察上門拘捕，聲稱與5月8日，由李慧瓊越權主持的立法會內務委員會會議有關。小編正為其聯絡律師跟進。」。

另兩名民主黨議員胡志偉送往黃大仙警署、黃碧雲被送往油麻地警署。工黨議員張超雄先送往西區警署作錄影口供，再轉到香港仔警署。工黨主席郭永健今早收到警方電話，要求他到公主道紅磡警署作拘捕。

▼香港前立法會議員朱凱迪請小編發文，今早(1日)被港警拘捕。（圖／翻攝 朱凱迪臉書）

▲▼香港前立法會議員朱凱迪被港警拘捕。（圖／翻攝 朱凱迪臉書）


 

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