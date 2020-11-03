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網友大推「新式運動飲」狂賣到缺貨！運動飲+氣泡　清爽不膩口隨時都可喝

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▲▼UNI FIT 2020新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲氣泡運動飲獨特彈跳口感超過癮，隨時隨地都能喝。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

喝一口立即暢快的氣泡飲近年來大受歡迎，飲用時能適時補充身體水分，還能享受氣泡帶來的獨特彈跳口感超過癮，使氣泡飲成為年輕族群最時髦的飲品新選擇，隨著市面上各式各樣的氣泡飲陸續推出，從口感、香氣到飲品基底都成為愛好者選購重點，近來網路上討論度爆表的一款「運動飲料＋氣泡」氣泡運動，幾近賣到缺貨，成為網友狂追的「氣泡運動飲」！

▲▼UNI FIT 2020新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲UNI FIT氣泡運動飲外包裝以科技銀搭配黃藍撞色顯得潮流感十足。

有網友在網路論壇分享，曾在一次活動中喝到驚為天人的氣泡運動飲，本來以為隨處可見的氣泡飲卻讓他找了好久，後來在7-11偶然喝到UNI FIT新上市的氣泡運動飲，瞬間勾起記憶中的味道。剛好有買一送一活動，立刻無負擔入手兩瓶。網友還生動描述：打開瓶蓋「啵」的一聲清脆悅耳，入口強烈的氣泡感受、壓力瞬間釋放，只有「爽」能形容！原本UNI FIT運動飲基底再加入氣泡，讓你對運動飲料有全新的暢快感受，入口後，還多了一些些的甜味，讓人停不下來一口又一口的喝！

▲▼UNI FIT 2020新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲UNI FIT氣泡運動飲清爽不膩隨時隨地都適合飲用。

據網友描述，這款UNI FIT氣泡運動飲口感與過去在他國大熱銷的氣泡運動飲相似，現在7-11就可以買到實在很方便。以香檳瓶型結合外包裝的科技銀色配黃藍撞色更顯年輕不羈，且485ml容量適中一瓶暢飲剛剛好，適合隨時隨地飲用，也能在運動完瞬間補充流失的電解質與水分。最近還邀請到統一獅職棒球員蘇智傑強力推薦，迅速在年輕族群中竄紅，成為網路討論爆表的氣泡運動飲。

UNI FIT氣泡運動飲不僅在適合在運動後補充流失掉的水分跟電解質，平時飲用也能享受清爽暢快的口感，就算在這個秋冬的午後，昏昏欲睡的學生或是上班族，透過沁涼的氣泡感，衝擊你的味覺，促進新陳代謝，增強體力面對更多挑戰！獨特的氣泡口感顛覆對運動飲料的刻板印象，喝一口就能體驗極致暢快，享受滿滿地沁涼舒爽。

網友大推「新式運動飲」狂賣到缺貨！運動飲+氣泡　清爽不膩口隨時都可喝（圖／品牌提供）

▲統一獅職棒球員蘇智傑強力推薦。

要享受UNI FIT氣泡運動飲暢快好喝的清爽口感可別跑錯地方，只有 7-11才買得到，還不快點手刀搶購！

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