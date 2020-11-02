外送到摩鐵驚覺「電話號碼好熟悉」！下秒陌生男領餐　他惆悵坐路邊





▲汽車旅館示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

越南一名男子為了要幫女友還債，於是偷偷的接下跑外送的工作，希望可以賺到更多錢，沒想到某天他送餐到一間摩鐵，正要打電話給客人時，卻意外地發現號碼跟女友的一樣，但接起來跟出來領餐的人卻是一名陌生男子，這時的他終於發現自己被戴了綠帽，只能虛無的坐在路邊，身影看起來十分淒涼。

根據南韓媒體《Insight》報導，越南媒體《YAN》日前刊登了這個哀傷的故事，這名綠帽男大學時期就跟女友交往，畢業之後男生找到了一份正當工作，而女友則是因為經商失敗而背了幾百萬美元的債務；看到生活過得很辛苦的女友，男子決定要跟女友結婚並且一起還債，更接下了跑外送的打工，想要多賺一點錢。

沒想到某天當男子外送到間摩鐵樓下，正要打電話時，卻發現客人電話跟女友電話一模一樣，但接電話跟出來拿外送的人卻是一名陌生男子，這時的他終於發現自己被綠了，將心中的憤怒宣洩在小王身上；發現女友劈腿但又等不到解釋的他，只能癱坐在路邊，連女友的臉都見不到。

許多網友看了了之後紛紛對男子的遭遇感到心疼，同事也給予安慰「都以這樣的方式知道了，幸好發現的的早，趕快忘記那女的吧！」、「這受到的傷害該有多大阿…」、「真的比電影還像電影的劇情」、「希望你能遇到更好的女人」。