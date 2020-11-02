國父紀念館園區改造「打開大門」　王蘭生接任：打造展演交流平台

▲國父紀念館場館今（2）日舉行卸、新任館長交接典禮。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／台北報導

文化部所屬國立國父紀念館館長梁永斐卸任，2日起調任國立台灣美術館館長，遺缺由現任國立傳統藝術中心副主任王蘭生接任。王蘭生提到，國父紀念館將開始一連串的園區改造、維修及整建，將會「打開大門」，並與同仁和藝術家、表演團體合作，打造一個優質的展演文化交流平台。

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▲國父紀念館館長卸新任交接，在文化部政務次長彭俊亨（中）監交下，梁永斐（左）調任國立台灣美術館館長，王蘭生（右）接任。（圖／國父紀念館提供）

原國父紀念館館長梁永斐服務公職30餘年，由於具備豐富行政經驗、書畫藝術家背景，在該館服務2年餘，於「五大工作理念」專業、親民、活力、創新、傳承之下，館務以輻射方式向外發散，將國父博愛精神與台灣文化藝術傳述。

而新任館長王蘭生長期服務於文化體系，擔任國立傳統藝行中心副主任近7年、曾任宜蘭縣政府建設處處長、文化資產局副局長，嫻熟文化事務，加上畢業於國立台灣學建築與城鄉研究所，具有建築與規劃設計領域之專長，曾督導「故宮南院興建計畫」及「台灣戲劇藝術中心興建工程」之執行，職務經歷橫跨工程與藝文專業兩者，有助於國立國父紀念館未來改造整修，推動「跨域加值專案計畫」，達成打造「跨域整合、藝文觀光」的生活美學新園區，踐行文化部長李永得的文化產業化政策。

文化部政務次長彭俊亨表示，國父紀念館在梁永斐館長的帶領下留下很好的成績，新任王蘭生館長長期服務於文化體系，對於文化事務也相當嫻熟，希望兩位館長能轉化壓力為助力、開發潛力、保持毅力，帶領同仁凝聚向心力、讓同仁能展現生命力，彼此共勉勵。

▲王蘭生接任國父紀念館館長。（圖／國父紀念館提供）

王蘭生表示，從易經中學習到「同人卦」及「大有卦」是一體兩面，代表人同此心、心同此理，只要同樣是人，理當大家都有同樣的核心價值與文化理念，國父紀念館目前已成市定古蹟，未來將「打開大門」，與人為友，國父紀念館也是台北市政府的一份子，更是台北市文化局的好夥伴，未來也將秉持這樣的理念和做法，從內部做起，團結合作，將這樣的精神推到社區，也和藝術家及表演藝術單位共同合作，打造一個更好的展演文化交流平台。

▲國父紀念館場館從年底開始，將進行一連串的園區改造、維修及整建。（圖／國父紀念館提供）

他也提到，從年底開始，國父紀念館將進行一連串的園區改造、維修及整建，希望與同仁一起努力，營造更好的環境，期許國父紀念館歷久而彌新。未來將秉持傳承與服務的熱忱及對藝術文化工作的使命感，帶領國父紀念館全體同仁群策群力順利推展館務。

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