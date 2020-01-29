「抱歉，我身上沒錢」女從基隆坐到新北　小黃運將怒告詐欺　

▲運將遇到乘客搭霸王車，到警局提告詐欺（示意圖）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名陳姓女子明知身上沒錢，竟搭霸王車！1月初她從基隆署立醫院門口招了輛排班計程車，上車後司機表示要到新北市，司機不疑有他，一路上還跟他有說有笑，沒想到到了目的地女子竟然雙手一攤說：「抱歉，我身上沒錢」，讓運將也傻眼，隨即載她上警局報案，警訊後依詐欺罪將女子移送偵辦。

58歲的朱姓運將開車開了二十多年，一聽就知道對方是來搭霸王車的，驚覺受騙於是報警，員警到場處理發現女子根本身無分文，還說自己20號才會領薪水，運將從基隆署立醫院搭載他到新北，一趟車資也要1000多元，他不甘受騙提告詐欺罪。



警方表示，搭霸王車的案例屢見不鮮，大多數的乘客都是趁機落跑，藉口多半都是「你等我一下，我上去拿錢」、或是「到超商領錢」，利用巷弄錯綜複雜及超商兩個出入口等地理優勢行騙，許多司機因此傻傻在原地等候，直到許久不見乘客蹤影才知道上當受騙。另外也有乘客跟司機誆稱說要找朋友、或是買餐點要司機原地等候等藉口，但最後下場都是跑的不見蹤影。



警方也呼籲運將，遇到這些藉故要離開的乘客，最好能請對方出示證件或是留下連絡電話，避免開了半天的車最終白忙一場。警方也說，搭霸王車涉及刑法詐欺得利罪，最重可處五年以下有期徒刑、拘役或併科五十萬元以下罰金。

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