2度「搭霸王車＋誆騙運將」...得手3900元　賴皮女落網：缺錢買毒

▲女子因失業又缺錢買毒，竟2度攔小黃搭霸王車，還誆騙運將共計3千9百元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

1名女子隨機在北市街頭攔下計程車，先要運將隨機繞路，最後再以看病沒帶錢、超商繳錢再領還給運將等理由向運將借錢，但女子下車後卻逃逸失蹤，等運將回過神來女子早已不見蹤影，2名被害運將除了慘賠車資外，還被詐騙3千9百元，氣得陸續向警方報案。

警方調查，40歲的賴姓女子，在北市街頭隨機攔搭小黃，上車後向小黃運將佯稱自己要付醫藥費或者是向運將佯稱要到超商繳費等理由，先向運將借錢後落跑，警方最後在萬華逮捕有毒品前科的賴女，驗尿後又呈現毒品陽性反應，訊後依照詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方指出，賴女在5月初下午於士林隨機攔下小黃，並向運將表示急著趕往內湖成功路某診所就醫，途中謊稱自己出門太趕沒帶錢，向運將先借3100元代墊醫藥費，上車後又藉故趕著回萬華接小孩，接到小孩再還錢，但在艋舺大道下車後卻消失無蹤。

孰料，賴女隔沒幾天又故技重施，在萬華某國中搭上另一部小黃，向運將表示要搭車前往中和，表示急著要到超商繳費，又向運將借了8百元，這次更大膽「拿了錢下車直接落跑」，氣得2名小黃分別向警方報案。

警方在萬華一帶鎖定賴女行蹤，最後在梧州街上將人逮捕，發現賴女係毒品人口，也要求女子當場驗尿，結果驗尿結果呈毒品陽性反應。

賴女向警方供稱，因為本身染有毒癮，又因失業在家沒有工作，缺錢買毒之下才會陸續向小黃運將行騙。

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