　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2度「搭霸王車＋誆騙運將」...得手3900元　賴皮女落網：缺錢買毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女子因失業又缺錢買毒，竟2度搭霸王車還誆騙共計3千9百元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子因失業又缺錢買毒，竟2度攔小黃搭霸王車，還誆騙運將共計3千9百元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

1名女子隨機在北市街頭攔下計程車，先要運將隨機繞路，最後再以看病沒帶錢、超商繳錢再領還給運將等理由向運將借錢，但女子下車後卻逃逸失蹤，等運將回過神來女子早已不見蹤影，2名被害運將除了慘賠車資外，還被詐騙3千9百元，氣得陸續向警方報案。

警方調查，40歲的賴姓女子，在北市街頭隨機攔搭小黃，上車後向小黃運將佯稱自己要付醫藥費或者是向運將佯稱要到超商繳費等理由，先向運將借錢後落跑，警方最後在萬華逮捕有毒品前科的賴女，驗尿後又呈現毒品陽性反應，訊後依照詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方指出，賴女在5月初下午於士林隨機攔下小黃，並向運將表示急著趕往內湖成功路某診所就醫，途中謊稱自己出門太趕沒帶錢，向運將先借3100元代墊醫藥費，上車後又藉故趕著回萬華接小孩，接到小孩再還錢，但在艋舺大道下車後卻消失無蹤。

孰料，賴女隔沒幾天又故技重施，在萬華某國中搭上另一部小黃，向運將表示要搭車前往中和，表示急著要到超商繳費，又向運將借了8百元，這次更大膽「拿了錢下車直接落跑」，氣得2名小黃分別向警方報案。

警方在萬華一帶鎖定賴女行蹤，最後在梧州街上將人逮捕，發現賴女係毒品人口，也要求女子當場驗尿，結果驗尿結果呈毒品陽性反應。

賴女向警方供稱，因為本身染有毒癮，又因失業在家沒有工作，缺錢買毒之下才會陸續向小黃運將行騙。

生火了！連我媽都用到發光

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

國巨前人資長涉拐人妻　溫泉會館「各自沖澡」：他都軟的　老公出面了...

抓不怕！租工作室搞「牙齒美白」還開課收費　無照姊妹花1年海撈600萬

ET快訊
正妹網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F胸！　一路乘客驚嘆：好大好大
快訊／新義里大橋追撞事故　車頭全爛2人送醫不治
快訊／林口女「發黑腫脹」陳屍轎車內　已死亡多日
LIVE／連3天+0！國內無本土病例53天　大規模解封倒數
背景露餡復合咪妃？　Joeman回應了
給15個富婆包養月撈百萬：我世界最帥！26歲軟飯男真面目曝…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店妹疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起她　留1萬元裸身墜21樓亡

雲林警逮槍砲案犯嫌起出大量槍彈　新法還未公布實施…刑期比照舊制

2度「搭霸王車＋誆騙運將」...得手3900元　賴皮女落網：缺錢買毒

被徵做「口罩國家隊」！竟利用面膜當掩護　另闢口罩產線…業者見檢方上門臉綠

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

快訊／新義里大橋車禍！小客車「追撞前車」再撞護欄…車頭全爛2人送醫不治

快訊／林口重劃區傳命案！女「發黑腫脹」陳屍轎車內　已死亡多日

聯結車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

酒店妹疫情「離岸」輕生！不願讓3隻貓看不起她　留1萬元裸身墜21樓亡

雲林警逮槍砲案犯嫌起出大量槍彈　新法還未公布實施…刑期比照舊制

2度「搭霸王車＋誆騙運將」...得手3900元　賴皮女落網：缺錢買毒

被徵做「口罩國家隊」！竟利用面膜當掩護　另闢口罩產線…業者見檢方上門臉綠

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

快訊／新義里大橋車禍！小客車「追撞前車」再撞護欄…車頭全爛2人送醫不治

快訊／林口重劃區傳命案！女「發黑腫脹」陳屍轎車內　已死亡多日

聯結車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

國家隊「開外掛」私售口罩　每片賣10元狂撈500萬元！6人落網

男星早結婚當3個小孩的爸！　緋聞女友結婚了「才知自己是小三」

「人才配訓計畫」20億經費用罄！觀光局：報名只到6/12截止

桃園藻礁保育有希望了？環團見蔡英文後笑了：露出曙光

三倍券這一點大勝消費券！政院官員：有「馬英九心魔」的是國民黨

俄史上第二慘漏油事件「宣布進入緊急狀態」　普丁怒：還從網路上才知道？

旅遊泡泡圈排除台灣！學者憂：國旅恢復後「仍有10萬人沒錢賺」

IDC估今年全球手機市場將萎縮近12%　新冠肺炎惹的禍

木村拓哉宣布復工！　新造型「全副武裝版」曝光

「吃碗內看碗外」偷酸韓國瑜？　陳時中：沒有要講別人的意思

【廣編】VITARA全能探索無限可能！SUZUKI邀您同慶百週年　賞車試乘送限定好禮

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

露營區木屋倒塌　露友脊椎粉碎性骨折

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

包租公偷吃越傭　空姐人妻慘當工具人

休旅車行駛北海岸　在石門撞死婦人

她離職刪除粉專　女老闆討賠213萬

妙齡女全裸走出浴室…驚見變態大叔色色盯著她看

即／高雄女深夜見男友！6hrs後全裸墜樓亡

「瘋狗」警踢斷民眾腳　擺爛2年拒賠償

他1萬元得標賓士！中檢收錢不交車…關鍵原因曝

更多熱門

相關新聞

「誰說台灣小黃司機素質不好？」　他忘戴口罩結果超暖

「誰說台灣小黃司機素質不好？」　他忘戴口罩結果超暖

好溫暖的運將！中華大學講座教授杜紫宸表示，「誰說台灣小黃司機的素質不好？」他分享搭計程車忘了戴口罩，「無獨有偶，一樣的劇情，不相干的司機，我連續碰到兩次。」

女子深夜搭小黃遭撞！竟是員警酒駕

女子深夜搭小黃遭撞！竟是員警酒駕

朱高正兒酒醉跳車路倒　小黃司機急報警仍救不了

朱高正兒酒醉跳車路倒　小黃司機急報警仍救不了

搭小黃見「車內一幕」他秒想逃

搭小黃見「車內一幕」他秒想逃

男搭客運全身抽搐　運將急叩119

男搭客運全身抽搐　運將急叩119

關鍵字：

霸王車運將小黃

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面