江蘇台商烏龍確診　陸官媒點名陳時中：該彎腰說聲對不起

▲陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者鄭思楠／綜合報導

40多歲江蘇台商（案530）因實驗室將檢體錯置成法國返台男（案536），一度「被確診」新冠肺炎，事後還爆出至少有3人出現檢體錯置情況。大陸官媒《人民日報》2日發表評論，抨擊台灣防疫是政治算計凌駕科學專業，並表示「台防疫機構負責人陳時中還欠江蘇台商一個道歉」。

評論指出，民進黨當局自詡「防疫表現優異」，自新冠肺炎疫情爆發以來，全台確診病例才500多例，然而「漂亮的數字」是在民進黨當局始終堅持不普篩的情況下才維繫的，「沒有篩檢就沒有確診」，即便中國大陸、日本、泰國、菲律賓、越南、老撾等國家和地區均出現過台灣的輸入確診病例，輿論指責台灣淪為病毒『出口地』，民進黨當局依然對危機重重的社區感染情況視而不見

評論提到，民進黨當局「防疫經驗」最突出的一條：政治第一，政治算計凌駕科學專業。吹噓自己的防疫「政績」，民進黨一來可收割民意支持，二來借此提高所謂的「國際能見度」，大搞「以疫謀獨」，三來限制兩岸民眾交流交往，製造兩岸割裂、脫鉤。

文章也提到先前青島千萬人普篩一事，指出陳時中馬上質疑稱千萬人口全陰性是不可能的結果，「這些陰暗言論，散播出濃濃的『反中』、『仇中』的『政治病毒』。」

加上此次江蘇台商案，雖然結果水落石出，但對當事人已造成困擾和傷害，所任職的公司也受到波及，導致昆山市耗費大量人力物力，連夜對全體員工進行2000人次的核酸檢測和環境消毒殺菌處置，「然而，對於這一切，陳時中並未公開道歉。民眾生命健康不是兒戲，更不應成為政治算計的犧牲品。陳時中是否應該彎腰說一聲『對不起』？」

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