瘋傳月賺50萬！「五開外送哥」現身曝答案　每天16小時猛拚60單

記者趙蔡州／綜合報導

隨外送平台崛起，越來越多人投訴此行業，網路上近期就出現一張照片，內容是一明外送員一次「五開」跑單，甚至有人爆料「這是月入50萬的大神」。照片爆紅後，五開外送哥也親自現身接受訪問，表示每天大約工作16小時、差不多會接60單左右，平均月入10萬元，「說50萬的，太誇張啦。」

▲外送員「五開外送」全都接，日拚60單月薪10萬以上。（圖／東森新聞）

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網友在臉書「UberEATS台灣」表示，這名外送員同時5開，集結各家外送平台，身上穿著lalamove「啦啦快送」制服，肩膀背著UberEats外送箱，車後座還放著GOGOX快遞箱，安全帽及車身則是Foodpanda標誌，雖然照片上只有四家，但是原PO在留言區透露，還有一家不用箱子的「跑跑腿」。

▲網友停紅燈撞見超狂「五開外送員」。（圖／翻攝自Facebook／UberEATS台灣）

照片分享後在網路爆紅，今年38歲陳姓外送員也親自現身接受訪問，原來他是考慮到同時接一、兩間有時候仍會斷單，所以乾脆就一次跑五間，哪一家有單就先接哪一家，就不會出現長時間空閒的情況，但也因此常被顧客誤認是跑錯單，畢竟身上的配件太多元了。

他還自稱這一招叫「平均接單法」，像是早餐、午餐、晚餐及宵夜時段，他會開啟UberEats、Foodpanda接單，上午、下午中間的空閒期就接GOGOX、lalamove與跑跑腿，中午以後還會給自己2小時的時間，回住處午休及洗澡補充精神，達到最大化的接單效果。

▲陳男常被顧客誤認是跑錯，畢竟身上的配件太多元了。（圖／東森新聞）

陳男透露，自己是高雄人，2019年7月開始外送工作，曾經在台南與澎湖跑單，今年3月才到台北，並開始嘗試「五開」賺錢，每天工作約16小時、月休8天，每天平均跑60單，至於網路上有人爆料「月入50萬元」，他反駁「大該是10萬元啦，沒有這麼誇張」，也希望未來能賺夠錢，回到高雄市買房子。