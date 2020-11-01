快訊／11月第一天！　運8技術偵察機進入我西南空域

▲運8技術偵察機11/1進入我西南空域。（圖／國防部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

根據國防部公布資料，共軍10月派了28架共機擾台，未料11月才第一天，共機再度挑釁。國防部證實，今上午共軍派了一架運8技術偵察機進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部近期公布共機擾台資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次；10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機。

此外，還有10月21日1架運8反潛機，10月25日1架運8反潛機，10月26日1架運8技術偵察機，1架運8反潛機；10月27日運8遠干機1架次；10月28日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次；10月29日運9通信對抗機1架次；10月30日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；10月31日運8反潛機1架次；11月1日運8技術偵察機1架次。