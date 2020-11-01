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普悠瑪號年底「環島載客」得連操11hrs　台鐵掛保證：無疑慮

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▲▼普悠瑪號列車,自強號,台鐵,火車,交通,和平站,花蓮。（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵普悠瑪號列車在今年12月23日改點後，將環島載客。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪號列車在今年12月23日改點後，將環島載客，不過，由於列車得連續11小時運轉，引發外界憂心是否列車太操「有過勞」疑慮。對此，台鐵回應，普悠瑪號目前已有這樣的運用，並無不良情形發生，就列車性能而言並無疑慮。

配合枋寮－知本間電氣化通車，台鐵局將於12月23日起進行年度改點，其中，普悠瑪號及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，達成環島載客運用。但這樣的安排，外界也憂心列車連續運用超過11小時無法熄火降溫，恐有疑慮。

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▲▼台鐵時刻調整。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵12/23起年度改點，普悠瑪號及推拉式自強號將首次投入南迴線營運。（圖／台鐵局提供）

台鐵表示，目前普悠瑪列車運用已有連續超過11小時之運用，並無不良之情形發生。按交通部發布之「鐵路機車車輛檢修規則」機車之定期檢修週期規定：一級檢修使用期間為三日。因此，改點後列普悠瑪列車環島載客，就列車性能而言並無虞慮。

另有民眾擔心，國慶假期第373次列車廁所，曾發生因汙水箱滿水位而封閉之情形，普悠瑪號未來環島載客是否也可能會有類似情形。

台鐵回應，第373次列車為柴油客車12輛編組，有8間廁所，普悠瑪列車為8輛編組，每個車廂均有廁所，乘車民眾可以不用擔心憋尿的狀況。

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