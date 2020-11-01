普悠瑪首次穿越中央山脈！環島鐵路電氣化最後一哩路試車

▲環島鐵路電氣化試車，普悠瑪首次穿越中央山脈。（圖／台鐵提供）

文／中央社記者盧太城、李先鳳

環島鐵路電氣化最後一哩路枋寮至知本將在12月底通車，鐵道局昨晚至今天清晨密集試車，穩定成功。這是普悠瑪號列車和電聯車首次穿越中央山脈。

昨天晚間10時17分，普悠瑪號列車緩緩地進入台東知本火車站，車上10幾名鐵道局工程人員下車，開心地互相道賀和普悠瑪列車合照留下歷史性的一刻。

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這班普悠瑪列車昨晚9時25分從屏東枋寮開往台東知本，原預計到達時間是晚上10時22分，但快了5分鐘，於10時17分抵達，司機員和鐵道局人員相當開心，這也是普悠瑪列車首次穿越中央山脈，宣告台灣環島鐵路電氣化最後一哩路即將完成。

除了普悠瑪試車外，電聯車也從知本開往枋寮，晚上11時40分出發，原定今天凌晨1時抵達，同樣比預定時間早到。從昨天深夜到今天清晨5時39分，總計有6班普悠瑪、4班電聯車奔馳南迴鐵路，穿越中央山脈。

▲▼環島鐵路電氣化試車，普悠瑪首次穿越中央山脈。（圖／台鐵提供）

鐵道局電力工程一隊隊長徐信鼎今天上午說，整個測試穩定、順利、成功，這也是南迴鐵路電氣化首航，普悠瑪的速度可達時速120公里，總共有8節車廂，從昨晚開始一連7天每天晚上都會測試。

徐信鼎表示，南迴鐵路電氣化從10月1日開始已經全線通電，呼籲民眾經過平交道、多良車站，電線都會帶電，要注意安全距離，尤其是自拍神器。

南迴線電氣化預計12月23日全線通車，普悠瑪及推拉式自強號都將投入營運，屆時環島鐵路全面電氣化後，預估假日運能提升13%，高雄至台東行車時間最多可節省27分鐘，時刻表也將配合調整。

▲▼台鐵枋寮站有望成為屏東轉運中心。（圖／台鐵局提供）