中台灣5縣市農業行銷　「彰化優鮮」創意場景...走到哪拍到哪

▲彰化優鮮攤位有八卦山大佛吸引民眾目光。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中部5縣市聯手打造的「2020中台灣農業行銷展售會」有138個攤位，30日在中興新村中興會堂前廣場盛大展出，今(31)日彰化縣長王惠美由農業處長邱奕志陪同下前往展區，與南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善，一起為農友加油打氣，共同促銷農產，也歡迎大家多多採買拚經濟，彰化縣也以「彰化優鮮」在現場展售。

▲彰化縣長王惠美在現場介紹裝化農產品。

縣長王惠美表示，「彰化優鮮館」以鹿港老街以及八卦山大佛的風貌呈現，在館內您可以選購，經縣政府彰化優鮮標章認證符合三章一Q的優質農產品，活動持續到明天，歡迎大家多多把握機會多多來採購。感謝南投縣政府結合5縣市團隊共同出擊，明年的「中台灣農業行銷展售會」將輪由彰化縣主辦，縣政府也將全力以赴共同行銷。

▲中部５縣市農業行銷展售會。

農業處指出，每年由中部4縣市合作辦理的「中台灣農業博覽會」，都秉持著農民，地產地銷的精神來擴大國內農特產品消費理念而舉辦，今年為了不讓喜愛中部農特產民眾受疫情影響，品嚐不到在地限定農業美味，南投縣政府特別改變型態舉辦「中台灣農業行銷展售會」，更加入雲林縣讓「5」夠好味共同豐富喜愛中部農特產民眾的盛宴。

展售現場王惠美親下場向參觀的遊客介紹彰化農產品，受到民眾的熱情喜愛，「彰化優鮮館」消費滿300元可抽好禮加送造型氣球，滿500元再送限量保冰袋，買越多送越多。此外，別出心裁的創意場景讓您走到哪拍到哪，農業與傳統文化的融合及創新，不但讓您食指大動，也讓您玩心再起，歡迎大家一起來，探尋美味。

展售會期間持續到11月1日還有百萬抽獎活動，採買精緻農特產品及美食，消費滿千就有機會轉好運－運豪（好）獎有環保電動機車、電動自行車、智慧手機、55吋LED電視等，舞臺區農村再生社區精彩演出，有獎問答、遊戲也都能嚐到中台灣各縣市特有好味。

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