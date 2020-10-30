寶可夢迷必收！小7集點送11/4開跑　同步推黃阿碼、KITTY療癒周邊

▲寶可夢迷必收！7-ELEVEN集點送推出限量周邊，11/4開跑。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

寶可夢粉絲必收！看準寶可夢（POKEMON）深受男女老少的喜愛，7-ELEVEN全店將於11月4日下午15點起推出「寶可夢限量週邊精品集點送」，包括實用的滑鼠墊、居家療癒系抱枕、皮卡丘小椅凳，只要6點加199元至300元起即可換購，同步也開賣「黃阿瑪的後宮生活」、「迪士尼轉轉花生」、「Hello Kitty生活周邊用品預購」等全新生活小物。

▲▼寶可夢迷必收！7-ELEVEN集點送11/4開跑，有居家療癒的「寶可夢造型抱枕」。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN此波推出「寶可夢限量週邊精品集點送」將於11/4起下午3點開跑，包括學生及上班族適用的「寶可夢造型滑鼠墊」、居家療癒的「寶可夢造型抱枕」、「寶可夢皮卡丘小椅凳」，凡消費滿50元可獲得1點貼紙點數，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點即可加價購一款。而集點活動電子點數與貼紙點數擇一集點或兌換，不可合併使用。

▲寶可夢皮卡丘小椅凳。（圖／統一超商提供）

此外也在11/4同步推出「迪士尼公主系列轉轉花生」、「黃阿瑪的後宮生活」系列周邊、「Hello Kitty生活周邊預購」等療癒系小物。迪士尼公主轉轉花生系列2018年推出造成秒殺，此波有冰雪奇緣姊妹、雪寶、美女與野獸、阿拉丁等共16款，每個售價95元。

▲此外也在11/4同步推出「迪士尼公主系列轉轉花生」。（圖／統一超商提供）



而「黃阿瑪的後宮生活」系列周邊，將於11月4至12月15日，在2000間7-ELEVEN限定門市販售，包括 「矽藻土造型杯墊」、 「造型飲料提袋」、 「蛋型不鏽鋼保溫杯」共9款。「Hello Kitty生活周邊」則有Hello Kitty 造型煎鍋、琺瑯單柄鍋組、造型擴香組，11/4上午11時起於7-ELEVEN的ibon機台開放預購。

▲▼「黃阿瑪的後宮生活」系列周邊，將於11月4至12月15日販售。（圖／統一超商提供）

▲「黃阿瑪的後宮生活」系列周邊，將於11月4至12月15日販售。（圖／統一超商提供）

▲「Hello Kitty生活周邊」11/4上午11時起於ibon機台開放預購。（圖／統一超商提供）

此外全家便利商店近來雨韓國最萌卡通「KAKAO FRIENDS」合作，以「居家佈置」與「療癒帶著走」打造最新集點活動，不僅有超可愛的萊恩眼罩枕、面紙套，還有Q爆立體萊恩、桃子和室椅，只能說好欠收，且同步在店鋪Line群組也有限量5款小物登場，包括萊恩絨毛購物袋、冬天必備絨毛拖鞋，10月21日起至11月17日限時開買、開換。

▲全家最新KAKAO FRIENDS集點活動來了。（圖／記者蕭筠攝）