山林赫見廢棄吉普車爬滿藤蔓　網歪樓：千尋爸媽的車？

▲吉普車上爬滿藤蔓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣新冠疫情接近趨緩，許多民眾大多選擇配合衛福部新生活運動，遠離人潮，選擇接近大自然，走向森林，但大量人潮湧入山林時，也為山區帶來許多的垃圾，為了不讓垃圾破壞山林美景，近期許多單位、民眾或團體也發起「向山致敬」的揪團淨山活動，透過協力合作還給山林一個乾淨的環境，盼民眾欣賞美好山林的同時，不要留下不屬於這裡的東西。

自行政院去年10月宣布開放山林，全台81條林道解禁，高山不再難以親近後，許多民眾都抱怨山域開放，造成垃圾變多，但知名深山特遣隊我在山林的日子粉專，近期在FB社群媒體上po出1台遺留山區多年的吉普車，以「山上什麼都有什麼都不奇怪」為標題，並說明山上垃圾亂丟的公德心問題，其實跟山域開放無相關，主要是民眾公德心不足。

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《深山特遣隊之我在山林的日子》粉專表示，如果大家都能夠把山林當成自己的家，相信山區也不會出現垃圾亂丟景象，就像po出的那台報廢車，難道也是山域開放才開上去的嗎？此論點也引起網友們討論，網友好奇山區怎麼會有報廢車，立馬聯想加州森林價值6500萬、與周董同款的蝙蝠超跑報廢車；也有想像力豐富的網友說這台報廢車長滿植物與青苔，有點宮崎駿「神隱少女」動畫風格，會不會是千尋爸媽的車；此外，更有網友非常贊同，如果民眾能把山林當成自己家，一定不會亂丟。

山林開放政策實施後，真的讓民眾更接近大自然，同時也能讓民眾對台灣山林更進一步的認識，深山特遣隊我在山林的粉專說，每次入山都會自主性的帶走山林民眾遺留的垃圾，雖然只是一小部分，但總要有人起頭，也盼大家下次走入山林時，能多一點公德心，在欣賞美好山林景色同時，千萬不要留下不屬於山林的東西，相信台灣山林環境會越來越好。

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▲吉普車上爬滿藤蔓。（圖／記者楊漢聲翻攝）