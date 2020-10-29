檢驗烏龍欠道歉？莊人祥證實「宣布前已與江蘇台商致歉」將研議補償

▲疾管署記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

日前判定境外移入確診的江蘇台商鬧了烏龍。中央流行疫情指揮中心昨日於例行記者會公布專案調查結果，確認江蘇台商（案530）與法國境外移入（案536）檢體錯置，台商並未染疫；大陸國台辦指稱台灣有關單位應該向這位台商道歉。指揮中心發言人莊人祥表示，昨日開記者會前就有去跟這位台商溝通過與致意， 表達我方的歉意。

中央流行疫情指揮中心13日公布案530，當時一度被認定國內時隔8個月再次有來自中國大陸的境外移入病例，殊不知確診後三、四採都是陰性，大陸做相關接觸者檢驗也是陰性，指揮中心決定將同一天同批實驗室檢驗個案重新採檢，進一步發現案536確診，未釐清檢體是否錯置或污染，指揮中心啟動專案調查。

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指揮中心28日公布調查結果，案530當時被檢驗陽性的唾液檢體，其實是案536檢體錯置，也因此，該批檢驗陽性個案其實是案536。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今指出，這次誤診，不只讓昆山勞師動眾對2千人做核酸檢測、消毒環境，台灣有關單位也應該向這位台商真誠地說一句「對不起」。

莊人祥表示，昨天開記者會前就有去跟這位台商溝通並與他致意，也有和台商的公司打過招呼。媒體追問致意是否意味道歉，莊人祥說，致意，事實上就是一個道歉。

至於江蘇台商是否有相關賠償。莊人祥回應，他住院期間，費用都是政府負擔，出院後仍然居家檢疫，也可以申請一天1千元的補償金；至於有關本次烏龍相關的額外賠償，莊人祥說，將會與法制組進行研究。