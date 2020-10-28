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桃園「欣興電子」大火…1樓燒到6樓　3員工嗆傷、7警消碰化學液送醫

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記者沈繼昌／桃園報導

以生產印刷電路板上市公司欣興電子桃園市龜山總廠28日下午竄出大火，消防局出動上百名警義消人員到場灌救，消防局第一大隊長賴志忠指出，搶救過程中，有2名女清潔人員與1名員工被嗆傷送醫，因現場堆放大批化學原料，有7名消防人員碰觸化學液體產生不適被送醫觀察，現場疏散共2837名員工，目前火勢仍持續悶燒中，消防人員全面戒備防護，避免火勢蔓延至其他大樓。

▲桃園市龜山區欣興電子大火，經消防人員灌救後，濃煙仍由6樓頂樓竄出。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區欣興電子大火，經消防人員灌救後，濃煙仍由6樓頂樓竄出。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區欣興電子大火，消防人員以雲梯車灌救頂樓火勢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區欣興電子大火，消防人員以雲梯車灌救頂樓火勢。（圖／記者沈繼昌攝）

位於龜山區山鶯路上的欣興電子公司是聯電集團下最大的電路印刷版上市公司，下午3時許在1樓空調機房竄出濃煙，火勢隨即沿著通風管往上延燒至6樓，第一時間在1樓廁所傳出有2名女性清潔人員受困，消防人員發現後以氧氣面罩將2人送醫治療，另外還有1名員工有吸入性嗆傷自行就醫。

▲桃園市龜山區欣興電子大火，廠區緊急疏散兩千餘位員工。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區欣興電子大火，廠區緊急疏散兩千餘位員工。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠說，消防人員在下午3時許趕抵火場時，廠房濃煙與火勢從1樓機房竄出，因現場存放大量化學原料，消防人員在灌救水注過程有部分人員碰觸到化學原料，其中有7名消防員皮膚出現起過敏反應，為求安全謹慎，7人都到醫檢查，所幸均無大礙。

▲桃園市龜山區欣興電子大火，桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠說明搶救過程。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區欣興電子大火，桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠說明搶救過程。（圖／記者沈繼昌攝）

賴志忠還說，火勢約在下午5時15分左右被控制，工廠緊急疏散2837名員工，因為現場面積廣大，初判起火點應該是1樓空調機房，火勢延著通風管管垂直往上蔓延，1至6樓都有被延燒，消防局基於現場人員安全，均以防護為主，以避免火勢蔓燒至其他樓層。

▲桃園市龜山區欣興電子大火，菲籍員工在廠外議論紛紛。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區欣興電子大火，菲籍員工在廠外議論紛紛。（圖／記者沈繼昌攝）

賴志忠強調，廠方有提供現場路線圖、危險物堆放地點等重要資訊，消防局也設置前進指揮所救援，詳細起火原因仍待後續火調科釐清，因目廠區仍在悶燒中，至於何時能撲滅尚無法提供正確時間。

此外，欣興電子公司發出公告，火警發生後已迅速撤離人員，緊急通報消防單位救災，火警主要影響範圍為山鶯廠區CSP廠，確切損失與金額調查仍在評估中，公司將協調各廠區產能，降低火警事件對客戶影響，後續將調查損失、申請保險理賠、產能評估。

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