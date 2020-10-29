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職場紓壓秘密武器登場！揪同事下班聚餐3重點　配紅白酒聊整夜壓力全消

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▲▼玉泉,葡萄酒,紅酒,白酒,上班,聚餐。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲找知心同事下班吃飯聊天，讓美食美酒撫慰心靈，是排解上班壓力的好方法。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

上班難免遇到不開心的事，你總是選擇把委屈放在心底自己承擔嗎？忍久了心裡憋得慌，可是容易遇上一點小火苗就情緒大爆發，把平時辛辛苦苦建立的形象和人脈全毀掉；不想得內傷又想維持職場和平，適度宣洩絕對有必要！不妨利用下班或週末時間，約同事、朋友一起吃頓飯、喝點小酒，席間吐吐苦水、聊聊上班碰到的難處；講出口你會發現壓力瞬間減輕不少，心情變穩定，說不定還能從同事朋友身上得到解決困境的好辦法，和戰友、好友吃吃喝喝維繫感情也是人生一大樂事，簡直一舉三得。

▲▼玉泉,葡萄酒,紅酒,白酒,上班,聚餐。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲週末約職場好戰友們一起喝酒聊天，增進彼此感情，平常上班工作心情自然會更自在愉快。

說到揪同事、朋友聚餐傾訴職場苦惱，如何讓氣氛輕鬆活絡、做到賓主盡歡是門大學問！以下3個重點務必牢記。第一，人數盡量不超過5位。避免人多嘴雜，談話內容經過二、三手後會變得與事實不符，找交情好的幾位知心夥伴就好，人數越多也越難交集大家有空的時間。想要揪好攤，人數控制是必須的。第二，餐廳不宜過分高檔。雖然一到下班或週末，總有股衝動想選好一點的餐廳來犒賞自己，不過高價位可能反而造成同伴的壓力。另外，高級餐廳環境往往較安靜，要是一時討論起勁、情緒過激，不小心說話太大聲高亢，容易影響到其他用餐客人。第三、適量小酌。通常這種私下聚餐的場合，為了讓大家能更順利說出心底話，喝點小酒幫助放鬆是再適合不過了；但不宜牛飲、喝到茫醉，好好聊天、抒發心情才是正事，飲酒只是配角輔助讓心情更輕鬆。建議飯局可以來瓶葡萄酒搭配餐點，會發現葡萄酒百搭又順口，不會像烈酒會讓人沒辦法好好吃飯，又不像啤酒一下就飽肚。喝葡萄酒可以邊品酩邊品嚐美食，用餐間酒精度適度發揮，藉著微醺，大家互相交流平常難啟齒的煩惱，氣氛既溫馨又舒服。

▲▼玉泉,葡萄酒,紅酒,白酒,上班,聚餐。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲想和同事下班私約吃飯吐苦水，不論是人數、場地和食物都有眉角要注意，像是飲品選擇紅白酒能讓氣氛變輕鬆。

而聚餐時選擇的葡萄酒最好也能符合大多數人喜愛的口味，玉泉推出的台灣之美紅葡萄酒就非常適合，就算不常喝酒的人也會愛上。巧妙融合國外葡萄品種與台灣本土黑后葡萄釀製而成，倒入杯中就能先聞到很棒的莓果香氣，入口有適度單寧大人味，配上鮮美的食物剛剛好；用餐間醒酒的過程，酒會變得更微甜柔順，不知不覺就喝完一整瓶。紅酒上的瓶標設計很現代，深紅、粉紅、粉紫色的色塊組合，充滿法式優雅感，擺在餐桌上和美味下酒菜一起合拍，宛如網美級的餐酒館照一秒完成，保證讓其他同事羨慕想加入。如果喜歡更進階、更有層次一點的口感，就改喝另一支極品台灣之美，酒體再醇厚一點，最特別是除了莓果香還呈現出淡淡的木質、還有一點焦糖咖啡的香氣，香氣表現滿分。以柑橘、青蘋果、蜂蜜、鳳梨果香展現清新回甘的白葡萄酒，也是不錯的選擇。若是聚餐結束還覺得回味無窮，玉泉台灣之美系列也有推出禮盒組，找同事到家裡再續攤不怕沒有美酒相伴。

▲▼玉泉,葡萄酒,紅酒,白酒,上班,聚餐。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲聚餐時選擇符合大眾口味的酒款才貼心。像是玉泉台灣之美系列極品台灣之美（左起）、台灣之美紅葡萄酒和台灣之美白葡萄酒，各有不同豐富香氣口感，就很適合多人一起品飲。

因為工作忙碌很少與同事小聚、因為想維護公司的和睦有苦不敢說，這些壓力都讓它隨著酒香飄散吧！在玉泉台灣之美系列醇香紅酒催化下，釋放心裡的不愉快，在夥伴好友的打氣鼓舞中重拾信心，職場之路才能走得長長久久、更好更安穩。

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玉泉葡萄酒紅酒白酒上班聚餐

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