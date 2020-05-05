自己媽媽自己寵　媽媽的女王養成術三步驟！

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▲▼ 玉泉葡萄酒

▲母親節要來臨，就用玉泉葡萄酒系列給媽媽女王般的待遇吧。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

母親節就快來臨，準備好要給媽咪什麼驚喜來度過今年的幸福時光嗎？365天全年無休，總是替家裡無怨無悔付出的媽咪，如果能擁有快樂心情，就能用這股微笑感染全家，讓大家都在輕鬆、愉悅的氣氛度過。除了適時的分擔家務外，這時候也可以送上心靈放鬆神器「葡萄酒」，讓媽咪可以小酌一杯放鬆身心，享受女王般的待遇。現在就讓女王媽媽養成術帶你來看看，頂標的女王媽媽們講究的放鬆品味。

女王養成第一步　在微醺時光說出心內話，來上一杯玉泉法國紅葡萄酒

你有多久沒有好好陪媽媽說說話呢？不妨利用母親節送給媽媽「玉泉法國紅葡萄酒」，製造微醺時光享受跟媽媽一起說真心話的時間，除了能好好紓解壓力外，小酌一杯如同置身到法國的悠閒時光，一起和媽媽來趟微醺葡萄酒之旅吧。

▼用玉泉法國紅葡萄酒帶來的微醺時光打開跟媽媽之間的心內話。

▲▼ 玉泉葡萄酒

女王養成第二步　學會忙裡偷閒享受日常生活的微甜，小酌一杯玉泉台灣之美紅葡萄酒

偉大的母親有時候白天要在辦公室當女強人，晚上還得回家包辦家中大小事，這樣忙忙忙的生活，有多久沒有好好休息呢？這時候不妨主動跳出來替媽媽分擔家務，再送上一杯「玉泉台灣之美紅葡萄酒」，用精選Cabernet Sauvignon和Merlot葡萄品種，融合本土葡萄釀造，入口微甜柔順的口感，讓媽媽在忙碌的生活中嚐到微甜幸福的滋味。

▼在忙碌中享受台灣之美葡萄酒帶來的微甜幸福。

▲▼ 玉泉葡萄酒

女王養成第三步　要放鬆也要fun song，體驗玉泉紅麴葡萄酒多層次口感

平常照顧我們身體各種狀況的媽媽，也必須要好好做保養，這時候捎上一瓶「玉泉紅麴葡萄酒」給媽媽，紅酒加上優質養生的紅麴，具有單寧、橡木味、新鮮水果香氣以及漬梅的風味口感，富有多層次的韻味，就像是交響樂演奏的多變奏章。不論搭配什麼餐點都百搭，再播首媽媽喜歡的歌曲，增加聽覺和味覺饗宴的豐富度，甜甜的紅麴一定會讓媽媽甜上心頭。

▼放鬆也要fun song，用玉泉紅麴葡萄體驗多層次口感。

▲▼ 玉泉葡萄酒

喝紅酒放鬆還不稀奇，放鬆還要大放送！從4月16日到6月28日只要購買指定玉泉葡萄酒系列商品，上網登錄發票雙週就抽客製紅酒袋、晶華酒店雙人下午茶餐券、P.Seven台灣茶香水（試香）以及MUJI無印良品懶骨頭沙發，還加碼送Blueair瑞典 Sense+空氣清淨機，就趁著母親節這波購買玉泉葡萄酒孝敬一下辛勞的媽媽，再試試看手氣，說不定還能將好禮帶回家，讓媽媽收到新禮物繼續開心一整年。

活動網址：http://www.ttl-together.com

各大通路、台酒全台各營業處查詢：https://reurl.cc/5lMXL7

▼只要購買玉泉葡萄酒系列，就有機會抽中客製紅酒袋。

▲▼ 玉泉葡萄酒

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