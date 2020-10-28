吳釗燮視訊華府：中國挑釁不只針對台灣　籲所有國家警覺

▲吳釗燮致詞。（圖／外交部提供）

記者黃巈禾／台北報導

台美於28日召開第2屆「台美印太民主治理諮商」總結會議，採實體及視訊混合方式辦理，台北端在美國在台協會台北辦事處（AIT／T）以實體方式辦理，與華府端進行視訊對話。外交部長吳釗燮表示，中國密集挑釁不只針對台灣，呼籲所有民主國家保持警覺。

會議首先由吳釗燮代表我方以視訊致詞，美國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）則代表美方致詞並主持會議，另邀請美國國際民主協會、國際共和研究所、國家民主基金會、自由之家、台灣民主基金會、台灣海外援助發展聯盟、開放文化基金會及勵馨基金會等台美公民社會團體參與。

吳釗燮致詞表示，台美於去年共同宣布成立此對話機制，過去一年來雙方討論如何在印太地區持續深化合作促進自由、民主、婦女賦權及良善治理，已達致豐碩成果。

▲台美召開第2屆「台美印太民主治理諮商」總結會議。（圖／外交部提供）

吳釗燮指出，台灣是捍衛自由民主的堡壘，反對專制主義的擴張，而中國從未停止對台灣主權民主威脅的企圖，試圖操作虛假的宣傳和影響力來破壞台灣政府，中共解放軍屢次越過台海中線，入侵台灣的防空識別區，這些破壞性的挑釁，針對台灣只是第一步，一定會擴大到整個及其他地區。

吳釗燮直言，明確地說，「台灣人民永遠不會放棄民主的生活方式，我們決定捍衛自己，就像我們決心為那些渴望自由、民主、人權保護來發聲」。

吳釗燮提醒，當再次回到第一線抵制專制侵略，呼籲所有民主國家盟友和夥伴，保持同樣的警覺和積極主動團結準備，「就我們而言，可以放心，我們決心捍衛我們的主權和價值，因為作為民主的前哨，台灣在決定民主是否盛行或滅亡中有關鍵性角色」。

吳釗燮強調，台灣在這場戰鬥中並不孤單，深深感謝美國堅定的支持，當台灣致力於在印度太平洋區追求和平與繁榮時，美國一次又一次表現出自己的承諾，相信會得到整個地區進一步的回應，再次感謝大家參加今年的諮詢，期待實現更大的里程碑，自由、開放和繁榮的印度太平洋區域。