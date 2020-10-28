夫棄鋼琴才女清空家產投資小三...她加碼登門嗆聲　遭正宮擊落



▲基隆一位人妻為鋼琴家教，主張丈夫與小三過從甚密一起出遊泰國，兩人難分難捨，對小三求償10萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／基隆報導

擔任鋼琴家教的人妻於2018年發現自己丈夫假借去泰國參加投資說明會，其實是與小三出去玩，不僅如此還看見LINE的親密對話，外遇對象竟直稱自己是小三，使她傷心欲絕。被揭發後，丈夫承認外遇，更命令正宮離開這個家，因為他要帶小三回家過夜。囂張小三甚至打電話騷擾她，她實在無法忍受，只好提出告訴，請求精神賠償10萬元。

人妻家家（化名）主張介入她婚姻的小三夢夢（化名）於2018年7月3日與自己丈夫阿福（化名）同遊泰國共住一房時，家家就懷疑兩人有異於常情的男女關係，加上發現丈夫手機有與夢夢的曖昧對話，夢夢對丈夫憤怒表示「你讓我所有期待都落空、讓我身邊人看不起、做小三已經丟臉了」同年8月3日，丈夫直接向正宮家家坦承有外遇，並且命令家家立刻離開家裡，因為他要帶夢夢回家過夜。

這兩年期間，家家不斷盼阿福可以及時回頭，但阿福卻與小三夢夢藕斷絲連，甚至陸續給夢夢數百萬做投資，不料夢夢卻稱投資失利、合夥人消失，自己也是受害者，阿福卻也相信這一切。因為阿福將存款給予了小三，家中頓時跟破產沒兩樣，家家只好去擔任鋼琴家教、替人作臉、靠娘家資助，才能維持家計獨立撫養子女。

▼家家面對丈夫外遇又加上小三電話騷擾，甚至侵門踏戶令她煎熬崩潰。（圖／達志／示意圖）

不料這辛苦的期間小三夢夢居然不斷打電話騷擾家家，甚至對家家嗆聲，更在今年3、4月跑到家裡想要跟她理論，阿福避免她們兩個女人見面，甚至作勢毆打夢夢想要將她趕走。但過沒多久阿福火速跑去安慰夢夢。家家難過表示，因為阿福投資關係債台高築，在4月只好賣房還債，一家三口只好搬到自己僅12坪大的工作室。

對此，法官從LINE對話查證，夢夢曾向阿福表示「你有老婆還要小三」；而阿福則甜蜜回應「我付出一切心血、來愛妳」夢夢甚至對阿福表示他為了正宮動手，表示相當難過，而阿福卻在事後道歉並表示要重新來過。對此法官認為，阿福與夢夢明顯正在戀愛，雖然二人因肢體衝突夢夢表示想中止這段婚外情，但阿福卻仍極力挽留，已超過社會一般通念所能容忍之範圍，認定家家痛苦難受，判夢夢得賠償10萬元精神賠償。