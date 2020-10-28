影／2水上飛行傘業「不符安全規定」遭停業喊冤　侯友宜：未改善就處罰

新北報導／記者羅婉庭

新北市政府要求萬里區翡翠灣一飛行傘業者「立即停業」，同時要求在12月18日之前，改善降落場所等相關安全措施，否則將裁罰6萬到150萬元。新北市長侯友宜28日表示，若有業者在相關海域從事危險活動，都會給予警告，若無改善就會處罰，甚至勒令停業。

侯友宜說，新北市海域非常遼闊，有145公里，其中若有危險都會公告禁止，必要時都會處罰。若有業者在相關海域從事危險活動，都會給予警告，若無改善就會處罰，甚至勒令停業，這些都是合法的執法動作，若在安全無虞的前提下，業者合法經營，市府都會加以輔導。

對於業者喊冤抗議，體育處表示該地點共有2業者經營水上飛行傘，多次稽查皆未符合安全規定，且其中1業者10月初才發生教練及遊客墜落意外，再次查核仍未改善，昨日已發函要求停業。

體育處表示，2業者皆沒有依法向市府申請營業核准，往年稽查皆有發現安全措施不足等缺失，勸導多次仍未改善，已要業者勒令停業。

▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲翡翠灣拖曳水上飛行傘不符合安全規定，未依規定限期改善，遭新北市府勒令停業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲10月時飛行傘勾到電線，教練與傘客雙雙墜落沙灘送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）