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全球百間速食餐廳用「非籠飼雞蛋」！獨缺台灣　動保團體：解放蛋雞

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▲▼ 動保要求漢堡王「解放蛋雞」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動保團體要求漢堡王「解放蛋雞」。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣動物社會研究會今（28日）與國際展翅聯盟在全球40個國家，共同向漢堡王總公司發起串聯行動，要求「制定集團非籠飼雞蛋採購政策」，希望加入良心企業行列，承諾停用籠飼雞蛋，維護動物福利、消費者飲食安全與環境永續。

動保團體指出，全球企業掀起尊重動物的「非籠飼雞蛋」風潮，漢堡早在2012年就已宣佈美國供應鏈將全面停用籠飼雞蛋及母豬狹欄肉品，並逐步在全球各地訂定「非籠飼雞蛋政策」。目前紐澳、歐美等區域的上百間漢堡王門市，都已全面或逐步完成供應非籠飼雞蛋，但台灣的漢堡王，至今卻未能跟上國際趨勢。

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台灣動物社會研究會今日透過行動向台灣漢堡王提出正面邀請，期待台灣漢堡王能盡早加入善待產蛋母雞的行列，全面停用籠飼雞蛋，改用「非籠飼」雞蛋。

▲▼ 動保要求漢堡王「解放蛋雞」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

台灣漢堡王授權經銷商執行長黃耀忠曾說，消費者吃得安心與健康絕對是企業應該擔負的社會責任。動社邀請台灣漢堡王儘快以實際行動超越麥當勞，拿出品牌強調的年輕叛逆精神，作出改革承諾讓漢堡王最「真」的美味從2021年改變食材為「友善雞蛋」開始！

台灣動物社會研究會研究員寸舫筑表示，台灣非籠飼雞蛋供應量與市場需求不斷攀昇，泰國和印尼的漢堡王目前都已相繼承諾轉型，台灣漢堡王怎麼可以落後！使用非籠飼雞蛋是一項重要的國際趨勢，為改善動物處境與人類生存環境，全球各大企業近年都相繼宣示停用籠飼雞蛋，但台灣的跨國商業公司卻刻意忽略，對於品牌永續發展的前瞻與落實企業社會責任，都缺少實質作為。

▲▼ 動保要求漢堡王「解放蛋雞」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼ 動保要求漢堡王「解放蛋雞」 。（圖／台灣動物社會研究會提供）

台灣動物社會研究會也提到，從2015年農委會公佈〈雞蛋友善生產系統定義與指南〉至今，全台以「放牧」或「平飼」飼養蛋雞的牧場持續增加；尤其大型的「平飼」牧場飼養量，更是快速成長。2018年台灣家樂福領先全亞洲成為首家公佈「非籠飼雞蛋採購政策」的零售業者，帶動更多格子籠業者轉型。台灣非籠飼雞蛋市場已可供應更多餐飲連鎖業者使用，藉由企業做出逐步改善的承諾，更能加速傳統格子籠蛋農的轉型，寸舫筑呼籲台灣速食業者不要再以「供應不足」為藉口，拒絕負起企業社會責任。

動社最後也呼籲消費者，一起鼓勵台灣漢堡王落實企業社會責任，訂定台灣漢堡王「非籠飼雞蛋政策」，超越號稱是台灣速食業龍頭、卻對提昇動物福利萬般推託的麥當勞。為了人與動物的生存永續，消費者與企業務必開始選擇友善動物的畜禽產品，讓世界在此危難之際，轉向更安全更永續的路途。
 

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