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學者列8證據「兩岸進入準戰爭狀態」　國台辦回應了

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▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者劉亭／綜合報導

中國文化大學社會科學院院長趙建民近日表示，當前兩岸關係是40年來最嚴峻的時刻，兩岸關係已進入「準戰爭狀態」。國台辦發言人朱鳳蓮28日也對此做出回應。

朱鳳蓮表示，已注意到了相關報導，而造成當前台海形勢複雜嚴峻的根源，是民進黨當局與台獨分裂勢力勾連外部勢力，加緊謀獨挑釁，「我只重申一點，我們維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。

趙建民24日出席「化解兩岸僵局可行性探討」記者會，以他觀察到的8點，分析目前兩岸已在「準戰爭邊緣」，建議兩岸應首重避險，否則「中華民國主權從地表消失」也不是不可能。

趙建民提出的8點證據包含，一、台灣防務主管部門開始動員後備力量，代表認識到問題不是一般嚴重；二、解放軍軍機頻繁越過台海中線，代表休戰默契已不存在；三、大陸對台相關決策者發言日趨激烈；

四、《中華人民共和國國防法（修訂草案）》，新增發展利益受到威脅可進行總動員或者局部動員；五、大陸頒布香港國安法；六、兩岸展開軍備競賽；七、民進黨當局主動推進兩岸經濟脫鉤；八、民進黨當局增加對兩岸往來的管制。

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