萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人

▲萬聖節造型本土味爆表！辣媽花100元打造一支「電線桿」，笑瘋網友。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

每年萬聖節到來，考驗的往往是家長的創意和手作功力。新竹一位漂亮的年輕媽媽這次就突發奇想，花費不到100元，不僅輕鬆打造兒子的萬聖節裝扮，成品更讓網友拍手叫好「太有才了」引發熱烈迴響。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，以前每逢萬聖節，她都買服裝給兒子，但每次一套下來都好多錢，現在自己動手做，第一次花不到100元，完成了一根電線桿，外型飄散濃濃本土味。

照片中可見，一根可愛的電線杆矗立在房間內，上頭煞氣地貼著「凶宅」販售資訊，讓原PO看完也忍不住笑說，「有人要買房子嗎？還是要買電線桿？沒有的話…我晚一點再來問一次！」

▲原PO這次決定自己動手做，笑說全程只花不到100元。（圖／爆廢公社）

許多爸媽看完紛紛笑說，「應該要寫天國近了」、「省很大又超有創意」、「想起以前的超級變變變」、「弟弟怎麼有點無奈的感覺XD」、「巨城旁～新竹人」、「萬聖節就應該這樣鬧阿，比扮帥扮美好玩多了」、「太強，害我想去張貼廣告單」、「跪求兒子心理陰影面積」。

其中，還有人突發奇想，「穿戴這樣，孩子身體會挺直，彎腰駝背的壞習慣自然就會改善」、「等一下會不會有人牽狗狗來尿尿」、「這跌倒會不會直接跟地球接吻」、「請問媽媽是不是做房仲的」、「弟弟是不是做錯事了」笑翻所有人。

▼一位爸爸也在貼文下方秀出自己的作品，結果引來網友好奇「小孩在哪？」（圖／爆廢公社）