　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人。（圖／爆廢公社）

▲萬聖節造型本土味爆表！辣媽花100元打造一支「電線桿」，笑瘋網友。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

每年萬聖節到來，考驗的往往是家長的創意和手作功力。新竹一位漂亮的年輕媽媽這次就突發奇想，花費不到100元，不僅輕鬆打造兒子的萬聖節裝扮，成品更讓網友拍手叫好「太有才了」引發熱烈迴響。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，以前每逢萬聖節，她都買服裝給兒子，但每次一套下來都好多錢，現在自己動手做，第一次花不到100元，完成了一根電線桿，外型飄散濃濃本土味。

照片中可見，一根可愛的電線杆矗立在房間內，上頭煞氣地貼著「凶宅」販售資訊，讓原PO看完也忍不住笑說，「有人要買房子嗎？還是要買電線桿？沒有的話…我晚一點再來問一次！」

▲▼萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人。（圖／爆廢公社）

▲原PO這次決定自己動手做，笑說全程只花不到100元。（圖／爆廢公社）

許多爸媽看完紛紛笑說，「應該要寫天國近了」、「省很大又超有創意」、「想起以前的超級變變變」、「弟弟怎麼有點無奈的感覺XD」、「巨城旁～新竹人」、「萬聖節就應該這樣鬧阿，比扮帥扮美好玩多了」、「太強，害我想去張貼廣告單」、「跪求兒子心理陰影面積」。

其中，還有人突發奇想，「穿戴這樣，孩子身體會挺直，彎腰駝背的壞習慣自然就會改善」、「等一下會不會有人牽狗狗來尿尿」、「這跌倒會不會直接跟地球接吻」、「請問媽媽是不是做房仲的」、「弟弟是不是做錯事了」笑翻所有人。

▼一位爸爸也在貼文下方秀出自己的作品，結果引來網友好奇「小孩在哪？」（圖／爆廢公社）

▲▼萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人。（圖／爆廢公社）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人

掀棺赫見「蛆蟲亂竄」！家屬瞻仰遺容釀驚魂　怒毆葬儀社討說法

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

萌弟cos禰豆子！走進《鬼滅之刃》　敬業咬竹筒+轉圈...網：爆炸可愛

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人

掀棺赫見「蛆蟲亂竄」！家屬瞻仰遺容釀驚魂　怒毆葬儀社討說法

雷／朴寶劍直播宣布「人生重大決定」　粉絲狂刷QQ洗版：太驚訝！

接受變態醫免費手術！竟聽見「要吃掉你蛋蛋」　他下一秒下體爆血

萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人

美軍宣佈在印太成立第二支「F-35B中隊」　還是部署在日本

10/31桃園800人大辦桌！歌舞戲《十二碗菜歌》免費看　還有限量油飯

中國留學生胸腹部「被捅10多刀」…懸案18年　日警找到DNA新證據

終於能在聯絡簿簽名！花蓮婦4肢癱瘓　職能治療走出封閉人生

抓到了！PO合歡山舊照「塞爆啦」…掀退訂潮　警循線逮到PTT鄉民

恐怖美甲150元超震撼！她崩潰PO「血淚勸世照」：比我塗的還醜

夫罹癌、婆婆視力不佳！一家6口貧病老弱待援　鄉代得知捐物資

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

新奇熱門新聞

瞻仰遺容驚見蛆蟲亂竄　家屬討說法

萬聖節造型100元　超台電線桿笑瘋萬人

61歲教授兼差男優　還和嫩妹激戰

算美國大選　命理師一抽嚇到：都是這張牌

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

18歲高職生還沒畢業就娶2房　大房無奈媽媽昏倒

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

液態氮+1500顆乒乓的爆破派對

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

男友拒吃爆乳姊妹　女友：為什麼不上

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

沒有100%直男　男性隱藏雙性戀傾向

不能長太美！出租伴娘日薪8500元

更多熱門

相關新聞

東方白鸛慘死高雄彌陀　眼睛滾落

東方白鸛慘死高雄彌陀　眼睛滾落

南韓野鳥保育協會26日緊急通知台灣鳥友余維道，表示希望找尋「定位不動」的東方白鸛。「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷接到余維道求助，也連絡吳素娥、李理協助，隔天清晨在高雄彌陀區的一處私人魚塭中，在電線桿下看到東方白鸛身影，很可惜的是，牠脖子大量出血、雙眼滾出來，氣絕多時，目前死亡原因不明。

超狂外送！七龍珠「弗力札」取餐：要衝了哦

超狂外送！七龍珠「弗力札」取餐：要衝了哦

斗六萬聖節公益會今夜「環怨」

斗六萬聖節公益會今夜「環怨」

護理師媽讓兒變裝醫師　同學嚇壞：流血了

護理師媽讓兒變裝醫師　同學嚇壞：流血了

「人間芭比」Lisa完美瀏海3大技法

「人間芭比」Lisa完美瀏海3大技法

關鍵字：

萬聖節造型電線桿辣媽創意凶宅

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

SM新女團aespa真的有柳智敏！

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

隔壁情侶啪啪啪　他崩潰「硬起來」反擊

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面